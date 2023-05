Au moins 26 morts, dont un bébé, dans un accident frontal alors qu’un camion percute un minibus et prend feu au Mexique

Au moins 26 personnes, dont un bébé de quelques mois, ont été tuées dans un horrible accident lorsqu’un camion a percuté un minibus avant de s’enflammer.

L’accident tragique s’est produit dimanche sur une autoroute du nord-est du Mexique, dans l’État de Tamaulipas.

26 personnes ont été tuées dans l’accident

L’accident s’est produit à Tamaulipas au Mexique

Les véhicules se sont écrasés sur une route entre les villes de Saragosse et Hidalgo.

Les images partagées par les autorités montraient la fourgonnette presque entièrement détruite par le feu, le camion étant également gravement brûlé.

Les autorités qui sont arrivées sur les lieux de l’accident ont constaté que le camion transportant la remorque n’était plus sur les lieux.

Une source au bureau du procureur de Tamaulipas a déclaré que les enquêteurs ne savaient pas si le conducteur du camion avait pris la fuite ou s’il avait également été tué dans l’accident.

Selon les médias locaux, les victimes étaient peut-être toutes membres d’une même famille qui avait loué la camionnette pour se rendre dans la ville septentrionale de Monterrey à Veracruz.

On pense qu’ils sont tous mexicains car des cartes d’identité nationales ont été récupérées sur les lieux, a déclaré une source.

L’accident s’est produit sur une autoroute près de la capitale de l’État, Ciudad Victoria, et la cause fait l’objet d’une enquête, ont indiqué des responsables.

Le gouverneur de Tamaulipas Américo Villarreal a déclaré dans un communiqué : « Je regrette profondément la tragédie enregistrée ce matin au km. 81 sur l’autoroute Güemez-Saragosse, où plusieurs innocents ont perdu la vie. Mes condoléances à leurs familles.

« J’ai donné des instructions pour enquêter sur la cause de cet accident et aussi pour apporter toute l’aide possible aux familles des victimes. »

Des responsables de la sécurité publique de l’État ont déclaré: « La circulation n’est pas entravée, cependant, il est recommandé de conduire avec prudence et de respecter les limitations de vitesse ainsi que la signalisation. »