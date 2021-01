Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a secoué l’île de Sulawesi en Indonésie, tuant plus de deux douzaines de personnes et en blessant des centaines, tandis que des dizaines de maisons et un important centre médical ont été réduits en décombres.

Un fort tremblement de terre a frappé près de la ville de Mamuju tôt vendredi matin, provoquant des ravages dans l’ouest de Sulawesi et faisant au moins 26 morts, selon l’agence indonésienne chargée des catastrophes. Reuters a rapporté qu’environ 600 ont été blessés dans la secousse, qui avait une faible profondeur de seulement 18 kilomètres (11 miles).

Parmi les épaves se trouvent des dizaines de maisons, un grand hôpital et l’immeuble de bureaux du gouverneur de Sulawesi occidental. Des photos et des images de la destruction ont circulé en ligne et dans la presse.

Suasana Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju pagi ini yang rata dengan tanah akibat gempa besar 6,2 SR yang terjadi dini hari tadi. Hingga saat ini belum diketahui jumlah korban jiwa akibat kejadian ini. via @Daeng_Info @BNPB_Indonésie#prayforSulbar pic.twitter.com/ZPRBv9CIKn – Radio Elshinta (@RadioElshinta) 15 janvier 2021

Le tremblement de terre à Sulawesi, en Indonésie, fait 7 morts, en blesse des centaines et endommage au moins 60 maisons https://t.co/jglsIgE055 pic.twitter.com/XQi7HRh3Aj – Mothership.sg (@MothershipSG) 15 janvier 2021

Les efforts de sauvetage ont été mobilisés après que plus de 12 patients et le personnel hospitalier ont été piégés sous les décombres.

Le tremblement de terre d’Indonésie aplatit l’hôpital; Patients, personnel piégé à l’intérieur https://t.co/hh5m5oxGPO pic.twitter.com/36bRhxUZBV – Fil d’actualité NDTV (@ndtvfeed) 15 janvier 2021

#METTRE À JOUR Les sauveteurs recherchent plus d’une douzaine de patients et de membres du personnel piégés sous les décombres d’un hôpital qui a été rasé lorsqu’un puissant tremblement de terre a secoué l’île indonésienne de Sulawesi, tuant au moins trois https://t.co/AqV8wa9L2f pic.twitter.com/fupTO0vHhi – Agence de presse AFP (@AFP) 15 janvier 2021

Des dizaines de séismes secondaires ont également été signalés après le tremblement de terre initial, avec une réplique majeure notée plus tard vendredi près de Sofifi, à 985 km (621 miles) du site initial de la catastrophe. Selon Dwikorita Karnawati, directrice de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique, au moins 26 petits tremblements de terre avaient frappé la région depuis jeudi après-midi.

Les gens regardent le bureau du gouverneur de la province endommagé à la suite d’un tremblement de terre à Mamuju, dans la province de Sulawesi occidental, en Indonésie, le 15 janvier.

Le chef de l’agence indonésienne de gestion des catastrophes, Raditya Jati, a déclaré que jusqu’à 2000 habitants avaient évacué la région, certains trouvant refuge dans des abris temporaires, ajoutant que pour les premiers intervenants et les victimes du séisme, «Les besoins urgents se présentent sous la forme d’articles de première nécessité, de couvertures et de nattes, de tentes familiales, de services médicaux et de bâches.» Jati a également noté que le réseau électrique avait été assommé par la secousse.

Une voiture et des bâtiments endommagés sont observés à la suite d’un tremblement de terre à Mamuju, province de Sulawesi occidental, en Indonésie, le 15 janvier 2021.

Située le long de la ceinture de feu du Pacifique, une région très sismiquement active, l’Indonésie est particulièrement sujette à de forts tremblements de terre, à des éruptions volcaniques et à des tsunamis. En 2018, un séisme de magnitude 7,5 sur Sulawesi a déclenché un vaste raz-de-marée, tuant finalement plus de 4000 personnes. Auparavant, un tsunami de 2004 en provenance de l’océan Indien avait secoué la côte indonésienne et un certain nombre d’autres pays, tuant environ 230 000 personnes au total.

