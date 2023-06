Au moins 26 civils morts dans des affrontements entre l’armée birmane et les rebelles

Les récents combats entre l’armée birmane et les rebelles civils ont fait au moins 26 morts parmi les civils dans l’État de Shan, le conflit se déroulant principalement dans le canton très disputé de Pekon.

La Birmanie est en proie à un conflit depuis février 2021, lorsqu’un gouvernement militaire répressif a destitué de force la conseillère d’État démocratiquement élue Aung San Suu Kyi.

Un villageois anonyme a rapporté que les décès étaient en grande partie dus à des personnes frappées par des obus d’artillerie ou acculées chez elles alors qu’elles tentaient d’éviter d’être arrêtées.

Les récents combats acharnés entre l’armée birmane et les combattants de la résistance ont tué au moins 26 civils, dont six enfants, dans une zone à l’est de la capitale, selon des informations publiées mercredi par un habitant, un groupe de défense des droits et un groupe d’assistance médicale.

Les combats ont eu lieu dans le canton de Pekon, dans l’État de Shan, une zone très disputée dans la lutte armée qui a éclaté après février 2021 lorsque l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. La prise de contrôle a provoqué de vastes manifestations publiques, dont la répression violente par les forces de sécurité a déclenché une résistance armée qui s’étend désormais sur une grande partie du pays.

Les récents combats se sont concentrés sur Mobye, un conglomérat de villages couvrant environ 70 miles carrés situé à environ 60 miles à l’est de la capitale, Naypyitaw. La zone se situe entre la capitale et une zone dominée par le groupe ethnique minoritaire Karenni, qui se bat également contre le gouvernement installé par l’armée.

Les unités de milice nouvellement formées opposées au régime militaire font partie d’une Force de défense du peuple, ou PDF, peu organisée, qui s’est alliée à des groupes ethniques minoritaires armés bien établis tels que les Karenni, les Karen et les Kachin. Les groupes ethniques combattent le gouvernement central depuis plus d’un demi-siècle, cherchant une plus grande autonomie dans les régions frontalières.

Plus de 100 soldats ont marché dans l’un des villages de Mobye le 27 mai, arrêtant une centaine d’habitants, dont la plupart ont été libérés après avoir été détenus pendant quelques jours dans deux monastères bouddhistes. La plupart ont depuis fui la région.

Un habitant de Mobye a déclaré mercredi à l’Associated Press que certains villageois s’étaient cachés chez eux pour éviter d’être arrêtés et figuraient parmi au moins 26 personnes tuées, soit abattues chez elles ou alors qu’elles sortaient dans la rue, soit tuées par des frappes d’artillerie. . Six des morts étaient des enfants, a-t-il dit. Le villageois, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré qu’il n’avait pas été témoin des tueries, mais que seuls des soldats avaient été vus dans la rue lorsque les corps ont été recueillis pour être incinérés.

Son récit n’a pas pu être confirmé de manière indépendante et le gouvernement militaire n’a publié aucune information récente sur les combats qui s’y sont déroulés.

La semaine dernière, trois groupes de résistance armés locaux ont accusé l’armée d’être responsable des meurtres.

Maui, vice-commandant en chef et secrétaire n° 2 des Forces de défense des nationalités karenni, a déclaré mercredi à l’Associated Press que l’armée « avait tiré imprudemment sur les villageois lorsqu’ils pénétraient dans le village, bien qu’il n’y ait pas eu de combats là-bas ».

Banyar Khun Aung, directeur exécutif du Karenni Human Rights Group, a estimé mercredi que plus de 30 personnes avaient été tuées à Mobye, presque toutes par l’armée, certaines après avoir été arrêtées et d’autres par des bombardements.

Les Free Burma Rangers, une organisation d’aide humanitaire qui offre une assistance médicale pratique aux villageois des minorités ethniques dans les régions frontalières de la Birmanie, ont également dénombré 26 morts après leur arrivée sur les lieux et ont déclaré qu’il y avait 20 blessés. Il a déclaré sur son site Internet que des villageois avaient trouvé trois corps qui avaient manifestement été forcés de s’agenouiller et qui avaient reçu une balle dans la tête.

Les PDF et les guérilleros ethniques attaquent régulièrement des colonnes, des bases et des avant-postes militaires. Ils sont largement dépassés par les forces du gouvernement militaire qui ont mené des offensives à grande échelle dans un territoire contesté, employant de l’artillerie et des frappes aériennes ainsi que des soldats au sol. Leurs attaques ont souvent fait des victimes civiles et ont été vraisemblablement liées à des violations délibérées des droits humains. Les attaques militaires ont déplacé plus d’un million de personnes, provoquant une crise humanitaire.

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, au moins 3 659 civils ont été tués par les forces de sécurité et 23 337 personnes arrêtées depuis la prise de pouvoir par l’armée en 2021. Le groupe tient un décompte détaillé des arrestations et des victimes liées aux conflits politiques du pays.