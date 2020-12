Une enquête publique en Nouvelle-Zélande a révélé que jusqu’à un quart de million d’enfants, de jeunes et d’adultes vulnérables ont été maltraités dans le système public de soins et les institutions confessionnelles entre les années 1960 et le début des années 2000.

La Commission royale d’enquête a affirmé dans un rapport intérimaire que de nombreux enfants avaient été maltraités pendant des années par le personnel des établissements psychiatriques et publics, le clergé et les tuteurs nourriciers. Certains cas d’abus comprenaient le viol et le traitement par électrocution.

« La douleur et l’angoisse qui ont été causées dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande sont inexcusables », A déclaré le ministre de la fonction publique, Chris Hipkins.

Près de 70% des enfants pris en charge sont des Maoris, et le rapport indique que parmi les enfants les plus fréquemment «Les segments les plus défavorisés ou marginalisés de la communauté… en particulier les Maoris whanau [family], Les familles du Pacifique, les enfants issus de milieux pauvres, les personnes handicapées et les femmes et les filles. »

La plupart des survivants étaient âgés de 5 à 17 ans et la plupart ont été maltraités sur une période de cinq à 10 ans, selon le rapport. Il a également révélé que jusqu’à 256 000 personnes ont été maltraitées, soit près de 40 pour cent des 655 000 personnes prises en charge pendant cette période. La plupart des abus, y compris les agressions physiques et les sévices sexuels, ont eu lieu dans les années 1970 et 1980.

Les survivants ont cité un «Culture du silence et du secret» et nombre d’entre eux souffrent maintenant de problèmes de santé mentale.

L’Église catholique de Nouvelle-Zélande étudiera le rapport pour comprendre comment traiter les plaintes et prévenir les abus. L’archevêque de Wellington, le cardinal John Dew, a déclaré: «Nous sommes profondément désolés pour le préjudice causé à tant de personnes par les abus qu’ils ont subis.»

La Commission royale a été annoncée en 2018, la première ministre Jacinda Ardern affirmant que la Nouvelle-Zélande devait faire face « Un chapitre sombre » dans son histoire.

