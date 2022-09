Au moins 250 000 personnes ont fait la queue pour voir le cercueil de la reine

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré que les responsables étaient toujours en train de “calculer les chiffres”, mais a estimé qu’environ un quart de million de personnes ont rejoint la plus longue file d’attente que la plupart aient jamais vue pour avoir une chance de passer devant le cercueil de la reine du 14 septembre jusqu’à quelques heures avant ses funérailles nationales. En Lundi.

Beaucoup dans la file d’attente ont attendu jusqu’à 13 heures, bravant le froid automnal et passant la nuit à traîner le long de la Tamise pour rendre hommage au défunt monarque. Le London Ambulance Service a déclaré que le personnel et les bénévoles s’occupaient d’environ 2 000 personnes qui faisaient la queue et en avaient pris 240 pour un traitement hospitalier.