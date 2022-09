Au moins 250 000 personnes ont fait la queue pour voir le cercueil de la reine – Kelowna Capital News

Au moins 250 000 personnes ont rejoint l’énorme file d’attente pour voir le cercueil de la reine Elizabeth II exposé pendant quatre jours dans le Westminster Hall de Londres au Parlement, a déclaré mardi un responsable.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré que les responsables étaient toujours en train de “calculer les chiffres”, mais a estimé qu’environ un quart de million de personnes ont rejoint la plus longue file d’attente que la plupart aient jamais vue pour avoir une chance de passer devant le cercueil de la reine du 14 septembre jusqu’à quelques heures avant ses funérailles nationales. En Lundi.

Beaucoup dans la file d’attente ont attendu jusqu’à 13 heures, bravant le froid automnal et passant la nuit à traîner le long de la Tamise pour rendre hommage au défunt monarque. Le London Ambulance Service a déclaré que le personnel et les bénévoles s’occupaient d’environ 2 000 personnes qui faisaient la queue et en avaient pris 240 pour un traitement hospitalier.

La reine, décédée le 8 septembre en Écosse après 70 ans sur le trône, a été enterrée lundi aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, et de ses parents dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Le service d’inhumation privé a suivi des funérailles d’État à l’abbaye de Westminster en présence de centaines de dirigeants et de dignitaires mondiaux, et 10 jours de deuil national.

À l’extérieur du château de Windsor, les nettoyeurs étaient occupés à nettoyer et les équipes de presse internationales démontaient leur équipement après que des milliers de personnes ont envahi les rues lundi pour voir le défilé militaire escortant le cercueil de la reine jusqu’à la chapelle Saint-Georges.

« La nation s’est certainement rassemblée. Quant à la foule d’hier, c’était vraiment incroyable », a déclaré Marion Brettle, 73 ans. « Je pense que toute la nation s’est arrêtée, a réfléchi, a écouté et a regardé.

La famille royale observait une autre semaine de deuil et ne devrait pas tenir d’engagements officiels. Les drapeaux des résidences royales resteront en berne jusqu’au lendemain matin du dernier jour de deuil royal.

-The Associated Press

Famille royaleRoyaume-Uni