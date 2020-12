Au moins 25 vols devraient arriver lundi à New York en provenance de Londres, malgré le verrouillage du Royaume-Uni sur une nouvelle variante de COVID-19 70% plus infectieuse que ce qui a été actuellement vu et malgré l’interdiction des voyageurs britanniques par 32 pays.

Selon le site Web de JFK, 24 vols étaient prévus au départ d’Heathrow lundi seulement par neuf compagnies aériennes, mais Cuomo dit que tous sont opérés par British Airways, Delta ou Virgin Atlantic. Il y avait aussi un vol United Airlines d’Heathrow à Newark qui a atterri à l’heure du déjeuner.

Actuellement, les voyageurs ne peuvent entrer aux États-Unis que depuis le Royaume-Uni ou l’Europe continentale avec une exemption. En règle générale, si une personne s’est rendue en Europe, en Iran, en Chine et / ou au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours, elle ne peut pas entrer dans le pays conformément au décret de mars de Trump. Les citoyens américains et les détenteurs d’une carte verte peuvent également rentrer dans le pays.

Une fois arrivés à New York, la loi de l’État stipule qu’ils sont testés négatifs dans les 72 heures suivant leur arrivée, mis en quarantaine pendant trois jours, puis à nouveau testés négatifs le quatrième jour.

Mais cela n’a pas empêché des dizaines de vols en provenance du Royaume-Uni d’arriver aux États-Unis chaque jour et intervient alors que les cas de COVID augmentent dans le monde et que la nouvelle variante inquiétante se propage.

Les cas et les décès de COVID ont augmenté au Royaume-Uni de 94% et 123% respectivement depuis deux semaines. Aux États-Unis, les décès sont à leur plus haut niveau avec près de 3 000 morts par jour.

Trente-deux pays ont désormais totalement interdit les vols en provenance du Royaume-Uni.

Une carte du trafic aérien mondial montre des dizaines de vols au-dessus de l’Atlantique lundi, dont beaucoup de Londres à JFK, tandis que plus d’une douzaine de pays coupent le Royaume-Uni à cause de la nouvelle souche de COVID-19

Tous ces vols vont de Heathrow à JFK et au moins un autre devait arriver à Newark. Le gouverneur Cuomo demande l’interdiction de voyager aux États-Unis depuis le Royaume-Uni

La nouvelle souche de COVID a été détectée en Australie, au Danemark, à Gibraltar, aux Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni, mais les responsables américains ne semblent pas s’en inquiéter.

Le terminal 4 de JFK lundi matin, où des dizaines de vols devaient arriver du Royaume-Uni tout au long de la journée

Bien qu’un vaccin soit déployé lentement, il ne se produit pas assez rapidement pour compenser la poussée soudaine et mortelle.

Dimanche, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a appelé à l’interdiction des voyages d’Europe vers les États-Unis.

« En ce moment, cette variante au Royaume-Uni monte dans un avion et s’envole pour JFK. Maintenant. Aujourd’hui. Littéralement six vols par jour. Et tout ce qu’il faut, c’est une personne », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a appelé dimanche à interdire les voyages aux États-Unis depuis le Royaume-Uni

«120 pays exigent qu’avant de prendre un vol au Royaume-Uni pour venir dans leur pays, vous devez avoir un test négatif.

«Les États-Unis ne l’exigent pas. Comme je l’ai déjà mentionné, d’autres pays interdisent simplement les personnes venant du Royaume-Uni.

«Nous avons environ 6 vols par jour en provenance du Royaume-Uni et nous n’avons absolument rien fait. Maintenant, pour moi, c’est répréhensible parce que c’est ce qui s’est passé au printemps », a-t-il déclaré.

La nouvelle variante a maintenant été détectée en Australie, au Danemark, à Gibraltar, aux Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni.

Le bureau de Cuomo n’a pas répondu à la question de savoir s’il envisageait de mettre en place ses propres restrictions dans l’État de New York lundi alors que des dizaines de vols arrivaient.

La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire sur la question de savoir si elle envisage ou non des restrictions.

Il survient alors que la nouvelle variante du COVID-19 – qui serait 70% plus infectieuse que la souche à laquelle le monde a été confronté depuis un an – s’est répandue dans le monde entier.

On ne pense pas qu’elle soit plus meurtrière que la variété la plus courante, mais elle est beaucoup plus répandue et a envoyé le Royaume-Uni dans un verrouillage intense à seulement cinq jours avant Noël.

Les voyages à destination et en provenance de Londres ont été suspendus samedi soir, ce qui a déclenché une course folle de voyageurs vers les gares.

Il n’y a pas de voyage autorisé entre l’Angleterre et l’Écosse.

Une grande partie de l’Europe scelle désormais également le Royaume-Uni.

Les voyages ont été interdits en France, ce qui a déclenché une menace soudaine pour l’approvisionnement alimentaire et a plongé les gens dans une frénésie d’achat de panique dans les supermarchés.

Le chirurgien général de Trump et le choix du président élu Joe Biden pour le poste ont tous deux déclaré ne pas voir le danger accru de la mutation du virus.

« Nous ne savons même pas si c’est vraiment plus contagieux encore ou pas, ou s’il s’agit simplement d’une souche impliquée dans un événement de super-épandage », a déclaré le chirurgien général Jerome Adams sur « Face the Nation ».

Les responsables de la santé à travers le Royaume-Uni ont enregistré 35928 cas positifs – un nouveau chiffre record – et 326 autres décès hier

Les décès quotidiens aux États-Unis sont également à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie

«Pour le moment, nous n’avons aucune indication que cela nuira à notre capacité de continuer à vacciner les gens ou que ce sera plus dangereux ou mortel que les souches qui existent et que nous connaissons actuellement.

Le Dr Vivek Murthy, le choix de M. Biden pour le poste de chirurgien général, a fait écho aux commentaires de M. Adams.

« Bien qu’il semble être plus facilement transmissible, nous n’avons pas de preuves, pour le moment, qu’il s’agit plus d’un virus mortel pour un individu qui l’acquiert, il n’y a aucune raison de croire que les vaccins qui ont été développés ne seront pas efficaces contre ce virus. aussi, dit le Dr Murthy.

Les commentaires de M. Slaoui et de M. Giroir font suite aux informations de vendredi selon lesquelles M. Trump envisage de lever l’interdiction de voyager aux États-Unis au Royaume-Uni et en Europe dès la semaine prochaine.

M. Trump devrait autoriser la levée de l’interdiction de voyager par un décret mardi, a rapporté le Telegraph, citant des sources de haut niveau dans l’industrie du voyage.

Pourtant, dimanche, de nombreux pays ont interdit les voyages en provenance du Royaume-Uni. Le Canada a annoncé hier soir une interdiction des avions de passagers dans un avis aux pilotes.

Les restrictions ne s’appliquent pas aux avions cargo ou aux avions atterrissant pour des raisons de sécurité, selon l’avis aux aviateurs, selon lequel le déménagement est «nécessaire pour la sécurité aérienne et la protection du public».

En Grande-Bretagne, avant une réunion du comité Cobra présidée aujourd’hui par le Premier ministre, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que des mesures d’urgence étaient mises en place pour faire face à un arriéré de camions à destination des ports de la Manche.

Mais il a cherché à minimiser l’impact potentiel, soulignant que le fret conteneurisé n’était pas touché par l’interdiction française des voyageurs.

Les marchés ont chuté en réponse à l’escalade de la crise des coronavirus et à la perspective imminente d’un Brexit sans accord à la fin de la période de transition le 31 décembre.

Plus de 33 milliards de livres sterling ont été effacés du FTSE 100 dans les minutes qui ont suivi son ouverture, l’indice ayant chuté de plus de 2%, bien qu’il se soit ensuite rétabli à une baisse d’environ 1,4%.

Avec la France, des pays du monde entier ont annoncé des restrictions sur les voyages au Royaume-Uni suite à la divulgation que la nouvelle souche hautement infectieuse est répandue dans le sud-est de l’Angleterre.

Les autorités italiennes ont déclaré que la souche mutante avait été détectée chez un voyageur récemment rentré dans le pays depuis le Royaume-Uni.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a déclaré qu’il était déjà « tout à fait possible » que la nouvelle variante – VUI 202012/01 – y circulait déjà, bien que les tests ne l’aient pas détectée.