Au moins 25 morts dans des frappes ukrainiennes sur Donetsk sous contrôle russe, selon des responsables

Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres ont été blessées, dont deux enfants, dans des bombardements ukrainiens près d’un marché dans la ville de Donetsk, sous contrôle russe, dans l’est du pays. Ukraine dimanche, disent les responsables.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué publié qu’un marché et des magasins du quartier Kirovsky de la ville avaient été visés par des systèmes de lancement de roquettes multiples, les bombardements venant apparemment de la direction d’Avdiivka.

CNN n’est pas en mesure de vérifier cette affirmation de manière indépendante.

Kiev « a une fois de plus commis un acte terroriste barbare contre la population civile de Russie », a indiqué le ministère. “Il y a un grand nombre de victimes.”

La Russie a réagi avec indignation aux précédentes attaques ukrainiennes, mais elle est responsable de la mort de milliers de civils suite à son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

La commission d’enquête russe a ouvert une enquête et “tous ceux impliqués et responsables de cette attaque terroriste et d’autres sur notre sol subiront des sanctions inévitables”, a déclaré le ministère.

Denis Pouchiline, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, a déclaré que l’attaque avait eu lieu le jour de la semaine le plus chargé dans la région et que les équipes de recherche recherchaient des fragments d’armes.

Donetsk est l’une des quatre régions ukrainiennes que Moscou a annoncé en 2022. reconnaître comme territoire russe – un processus d’annexion illégal au regard du droit international.

La région, partiellement mais pas entièrement contrôlée par les forces russes, est en première ligne des combats à l’est.

L’attaque de Donetsk intervient alors que les lignes de front de la guerre sont largement statiques.

La contre-offensive ukrainienne n’a pas permis de réaliser des gains majeurs et ses troupes sont désormais sous la pression de la Russie en plusieurs points le long de la ligne de front longue de 1 000 kilomètres.

Les troupes de Kiev se sont retirées du village de Krokhmalne, dans le nord-est du pays, près de la frontière entre les régions de Kharkiv et de Louhansk. Un porte-parole de l’armée a déclaré à la télévision ukrainienne que la position de ses troupes avait été déplacée « là où elle est plus avantageuse pour eux pour détruire l’ennemi.

Le premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitri Polyansky, a déclaré que l’attaque de Donetsk serait l’un des sujets abordés lundi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, selon l’agence de presse russe RIA Novosti.

Plus tôt ce mois-ci, 11 personnes dont cinq enfants ont été tuées aux frappes de missiles russes S-300 dans la région, selon l’administration militaire locale ; après quoi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : « La Russie doit sentir – et toujours sentir – qu’aucune de ces frappes ne sera sans conséquences pour l’État terroriste. »

Alexandre Drozdenko/Gouverneur de la région de Léningrad/Telegram/Reuters Les pompiers travaillent dimanche pour éteindre un incendie dans un terminal appartenant à Novatek, le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié de Russie, dans le port d’Oust-Luga, en Russie.

Dans un autre développement, une source ukrainienne de la défense a déclaré à CNN que l’Ukraine avait mené une attaque de drone sur un terminal pétrolier russe à environ 100 kilomètres (62 miles) à l’ouest de Saint-Pétersbourg, le dernier exemple de la capacité de l’Ukraine à frapper profondément en Russie.

Une vidéo nocturne publiée par le chef régional de Leningrad, Alexander Drozdenko, montre ce qui semble être un incendie important dans l’usine Novatek d’Oust-Luga, située dans le golfe de Finlande. Des vidéos ultérieures ont montré des pompiers luttant contre l’incendie. Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait pas de blessés.

Selon le site Internet de Novatek, le complexe d’Oust-Luga prévoit la transformation des produits du gaz naturel liquéfié en divers types de carburant, notamment le naphte, le carburéacteur, le fioul et le gasoil.

La source ukrainienne de la défense a déclaré que ces produits sont utilisés pour approvisionner, entre autres, l’armée russe, ajoutant : “Une attaque réussie contre cette installation compliquera la logistique de l’ennemi”. .

Yuri Zapalatsky/Chef de l’administration du district de Kingiseppsky/Telegram/Reuters Une source ukrainienne de la défense a déclaré que l’Ukraine avait mené une frappe de drone sur le terminal pétrolier.

L’attaque intervient trois jours après qu’une source des services de renseignement ukrainiens a revendiqué une autre opération de drone ciblant la région de Saint-Pétersbourg. “C’est une nouvelle étape”, a déclaré la source à CNN. “Nos cibles sont les installations militaires et les dépôts pétroliers.”

Ailleurs, l’Ukraine a également mené des frappes de drones dans les régions de Toula, Smolensk et Belgorod.