Au moins 25 Américains sont morts suite à l’attaque terroriste du Hamas en Israël – Twitchy

Le secrétaire d’État Anthony Blinken, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a confirmé qu’au moins 25 Américains ont été tués dans les attaques terroristes menées par le Hamas en Israël.

DERNIÈRES : Dans une allocution avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Sec. Le chef d’État Antony Blinken a déclaré qu’au moins 25 Américains avaient été confirmés morts en Israël. https://t.co/Du8L2UjBmr pic.twitter.com/IgXgDYmhLN – ABC Nouvelles (@ABC) 12 octobre 2023

De ABC Nouvelles:

« Au même moment où nous avons été choqués par la dépravation du Hamas, nous avons également été inspirés par le courage des citoyens israéliens », a-t-il déclaré. « Le grand-père qui a conduit pendant plus d’une heure jusqu’à un kibboutz assiégé, armé seulement d’un pistolet, et a sauvé ses enfants et petits-enfants. La mère qui est morte en protégeant son fils adolescent avec son corps, donnant sa vie pour sauver la sienne – lui donnant la vie pour une seconde fois. » Blinken a fait remarquer qu’une certaine aide américaine avait déjà été fournie et qu’une aide militaire supplémentaire était en route. Il a déclaré que l’administration travaillerait avec le Congrès pour répondre aux besoins supplémentaires d’Israël et que le soutien bipartisan à Israël était « écrasant ».

Absolument terrible.

Certaines personnes sont furieuses que 25 Américains aient été assassinés par un mandataire iranien. D’autres s’inquiètent du fait que les mollahs pourraient ne pas récupérer leur argent. https://t.co/5AGZGxai5l – David Harsanyi (@davidharsanyi) 12 octobre 2023

Priorités, gens.

Au moins 25 Américains ont été confirmés morts en Israël. Mon sang bout face aux démons maléfiques qui ont fait cela, et je suis écoeuré par ceux qui, aux États-Unis, sur les campus universitaires, au congrès et dans les grandes villes, soutiennent cela. – @Matthew Betley (@MatthewBetley) 12 octobre 2023

Et il y a beaucoup de gens sur les campus universitaires, au Congrès et dans les grandes villes qui ont manifesté leur soutien à ce qu’a fait le Hamas. Absolument écoeurant.

Pouvez-vous croire ces frais indésirables sur les billets de Taylor Swift ? Également 25 Américains morts et 17 kidnappés. Mais les frais de junk TAYLOR SWIFT ! -Kurt Schlichter (@KurtSchlichter) 12 octobre 2023

Nous ne plaisantons pas : les frais indésirables sont ce sur quoi la Maison Blanche s’est concentrée hier.

25 Américains ont été tués dans des attaques du Hamas, @SecBlinken dit ce matin. 17 Américains sont toujours portés disparus en Israël, dont certains sont retenus captifs par des terroristes. @livenowfox – Giacomo Luca (@GiacomoLucaTV) 12 octobre 2023

17 disparus ou retenus captifs.

Pouvez-vous croire ces frais indésirables sur les billets de Taylor Swift ? Également 25 Américains morts et 17 kidnappés. Mais les frais de junk TAYLOR SWIFT ! https://t.co/fzMZUWAijC – UltraMAGA 𝕏 Herman Michael™ (@H_Michael411) 12 octobre 2023

Vous vous souvenez quand ils disaient que si nous élisions Biden, les adultes reprendraient le pouvoir ? Nous attendons toujours l’arrivée des adultes.

Les terroristes du Hamas, contrôlés par l’Iran, ont assassiné 25 Américains, quelques semaines après que l’administration Biden ait négocié un accord d’otages dans lequel 16 milliards de dollars ont été envoyés en direction de l’Iran, et après deux ans et demi passés à permettre à l’Iran de gagner d’innombrables milliards en brisant les sanctions pétrolières. https://t.co/FuiS5qmpx7 – Omri Ceren (@omriceren) 12 octobre 2023

Les médias jureront que le paiement de 6 milliards de dollars à l’Iran n’a rien à voir avec cela. Cela a tout à voir avec ça.

Obama savait qu’il ne parviendrait pas à convaincre le Sénat américain d’approuver un traité avec l’Iran. Obama savait que la prochaine administration pourrait rompre l’accord et, à juste titre, on ne peut pas faire confiance à l’Iran. Le versement des 6 milliards de dollars à l’Iran n’aurait jamais dû avoir lieu et nous avons maintenant 25 Américains morts… https://t.co/k8UYSgLDhJ – Ryan B. Leslie (@RyanBLeslie) 12 octobre 2023

Cela ne nous surprendrait pas s’il le faisait.

25 Américains morts. Massacré par le Hamas. On pourrait penser que nous assisterions désormais à une véritable pression américaine sur le Qatar. – FJ (@Natsecjeff) 12 octobre 2023

On pourrait le penser, mais nous ne le ferons pas.

Le secrétaire d’État Blinken a déclaré que le nombre d’Américains tués dans les attaques terroristes du Hamas contre Israël au cours du week-end s’élevait à 25. – Jake Tapper (@jaketapper) 12 octobre 2023

Cela devrait faire la une des journaux dans tous les médias.

Mon Dieu https://t.co/dQrm1ugId7 – Confortablement suffisant (@ComfortablySmug) 12 octobre 2023

N’oubliez jamais qui a réactivé le robinet de l’argent pour le Hamas. https://t.co/Veu93m2T5N – Champion Polybe🐂💨 (@PolybiusChamp) 12 octobre 2023

Nous ne le ferons pas.

Le nombre d’Américains assassinés par le Hamas s’élève désormais à 25, avec un nombre inconnu d’otages ou de disparus. Il est inconcevable que de nombreux démocrates au Congrès ne dénoncent pas cela. En fait, certains semblent satisfaits. – JohnGalt 🇺🇸🇮🇱 (@JohnJGaltrules) 12 octobre 2023

Nous n’oublierons pas cela non plus.

25 C’est le nombre d’Américains tués par des terroristes jusqu’à présent. Que leur souvenir soit une bénédiction. – Morgan Ortagus (@MorganOrtagus) 12 octobre 2023

Que leurs proches trouvent du réconfort dans les jours et semaines à venir. Et que les Américains disparus et kidnappés soient libérés sains et saufs.

