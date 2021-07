Au moins 24 morts dans l’effondrement d’un condo en Floride, démolition dès dimanche

Les autorités de Floride ont accéléré les plans de démolition d’un immeuble en copropriété de 12 étages partiellement effondré à Surfside, alors que les vents de la tempête tropicale Elsa pourraient renverser la structure restante alors que les équipes de recherche et de sauvetage fouillent les décombres dans l’espoir de trouver des dizaines de habitants toujours portés disparus.

La mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré samedi que des experts sont actuellement sur place pour examiner la structure et que le contrat a été signé pour démolir ce qui reste des tours Champlain Sud dès que possible.

« C’est tout notre désir ardent que cela puisse être fait en toute sécurité avant la tempête afin que nous puissions diriger la démolition », a déclaré Levine Cava. « Cette démolition serait une démolition qui protégerait et préserverait les preuves et permettrait à une activité maximale de recherche et de sauvetage de se poursuivre. »

Le nombre de morts dans l’immeuble en copropriété est passé à 24 samedi matin et 124 personnes sont toujours portées disparues. Personne n’a été secouru depuis les premières heures qui ont suivi l’effondrement du 24 juin.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que le bâtiment pourrait être détruit dans les 36 heures une fois le plan final en place. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré que la démolition pourrait avoir lieu dès dimanche.

« La crainte était que l’ouragan puisse détruire le bâtiment pour nous et le faire tomber dans la mauvaise direction au-dessus de la pile où nous avons des victimes », a déclaré Burkett, faisant référence à Elsa qui a été rétrogradée en tempête tropicale.

Levine Cava a signé samedi matin l’état d’urgence local pour Elsa. « Par prudence, nous veillons à mobiliser tout ce dont nous avons besoin dans le comté pour nous préparer à d’éventuels impacts », a-t-elle déclaré lors du briefing.

La trajectoire des prévisions à long terme montre qu’Elsa se dirige vers la Floride comme une tempête tropicale d’ici mardi matin, mais certains modèles la transporteraient dans le golfe ou le long de la côte atlantique.

Le plan accéléré intervient un jour après que Levine Cava a déclaré que le bâtiment serait démoli dès que les ingénieurs auraient approuvé les prochaines étapes, un processus qui pourrait probablement prendre des semaines. Les fonctionnaires ont restreint l’accès aux parties de la zone de construction qui menacent la santé et la sécurité publiques.

Cependant, Levine Cava a déclaré qu’un expert en démolition s’était présenté vendredi soir avec l’expérience de se déplacer plus rapidement que prévu initialement. Les ingénieurs et les autorités étatiques, locales et fédérales ont examiné le plan et ont convenu qu’il s’agissait de la meilleure voie à suivre, a déclaré Levine Cava.

« Cette démolition proposée est une empreinte très étroite, nous n’envisageons donc pas d’impacts majeurs sur la zone ou d’évacuations supplémentaires », a déclaré Levine Cava. « Nous sommes toujours dans le processus de diligence raisonnable. »

La décision de démolir la partie du bâtiment encore debout intervient après que les opérations de recherche et de sauvetage ont été interrompues la majeure partie de jeudi par crainte que la structure restante ne s’effondre.

La cause de l’effondrement du bâtiment est encore inconnue. Une firme d’ingénierie a examiné la tour à condos en 2018, près de trois ans avant l’effondrement, et a publié un rapport qui a trouvé que l’imperméabilisation défaillante sous la piscine du bâtiment causait « des dommages structurels majeurs ».

« Le fait de ne pas remplacer l’imperméabilisation dans un proche avenir entraînera une extension exponentielle de la détérioration du béton », indique le rapport.

L’Institut national des normes et de la technologie a la lancé une enquête approfondie sur l’effondrement et fera des recommandations sur la façon d’améliorer la sécurité des bâtiments.

Levine Cava a ordonné un audit de 30 jours des bâtiments de 40 ans ou plus dans le comté de Miami-Dade qui ont cinq étages ou plus et n’ont pas terminé le processus de re-certification. Le comté est en train d’examiner 14 de ces bâtiments et 10 qui ont récemment commencé la recertification.

Un immeuble en copropriété à North Miami Beach a été fermé et plus de 300 résidents ont été évacués vendredi après qu’un rapport d’audit et d’inspection des bâtiments ait révélé des conditions structurelles et électriques dangereuses.