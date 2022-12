Au moins 24 morts alors que des millions de personnes se cachent après la tempête glaciale aux États-Unis à Noël

Des millions de personnes se sont accroupies dans un gel profond pendant la nuit et tôt le matin pour surmonter la tempête glaciale qui a tué au moins 24 personnes à travers les États-Unis, piégeant certains résidents à l’intérieur des maisons avec d’abondantes congères et coupant l’électricité à plusieurs centaines de milliers de maisons et entreprises.

L’ampleur de la tempête a été presque sans précédent, s’étendant des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique.

Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, et les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches, a déclaré le National Weather Service.

Quelque 1 346 vols intérieurs et internationaux ont été annulés tôt dimanche, selon le site de suivi FlightAware.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’était développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

Un arbre géant se trouve à l’intersection de West Delavan Avenue et de Bidwell Parkway à Buffalo, NY, samedi. (Derek Gee/The Buffalo News via l’Associated Press)

Le nombre de victimes de la tempête pourrait continuer d’augmenter

Des décès liés à la tempête ont été signalés ces derniers jours dans tout le pays.

Quatre autres décès ont été confirmés du jour au lendemain, portant le total du comté d’Erie, NY, à sept. L’exécutif du comté, Mark Poloncarz, a averti qu’il pourrait y avoir plus de décès.

Vendredi, deux personnes sont décédées dans leurs maisons de banlieue de Cheektowaga, dans l’État de New York, lorsque les équipes d’urgence n’ont pas pu les atteindre à temps pour traiter leurs problèmes de santé, et une autre est décédée à Buffalo.

“Certains ont été trouvés dans des voitures, d’autres dans la rue dans des bancs de neige”, a déclaré Poloncarz. “Nous savons qu’il y a des gens qui sont coincés dans des voitures depuis plus de deux jours.”

Au moins six personnes sont mortes dans l’Ohio, dont quatre dans un carambolage de l’Ohio Turnpike impliquant une cinquantaine de véhicules, un homme dont le véhicule utilitaire sport a heurté un chasse-neige et un travailleur des services publics électrocuté.

L’Ohio Turnpike a été fermé dans les deux sens vendredi après qu’un empilement massif a bloqué la circulation au milieu d’une violente tempête hivernale. (@ mikewaldron115/Twitter via Reuters)

Quatre automobilistes ont été tués dans des accidents distincts au Missouri et au Kansas.

Une femme du Vermont frappée par une branche qui tombe, tandis qu’un homme apparemment sans-abri a été retrouvé au milieu des températures inférieures à zéro du Colorado.

Dans le Wisconsin, une femme est décédée après être tombée à travers la glace d’une rivière.

Buffalo porte le poids du mauvais temps

La tempête a déchaîné toute sa fureur sur Buffalo, avec des vents de force ouragan et de la neige provoquant des conditions de voile blanc, paralysant les efforts d’intervention d’urgence – la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que presque tous les camions de pompiers de la ville étaient bloqués – et fermant l’aéroport jusqu’à lundi, selon les responsables.

Le National Weather Service a déclaré que le total de neige à l’aéroport international de Buffalo Niagara s’élevait à 109 centimètres à 7 heures du matin dimanche.

Gamaliel Vega essaie de déterrer sa voiture sur l’avenue Lafayette après s’être retrouvé coincé dans une congère à environ un pâté de maisons de chez lui alors qu’il tentait d’aider à sauver son cousin, qui avait perdu l’électricité et le chauffage avec un bébé à la maison à travers la ville pendant un blizzard à Buffalo, NY, samedi. (Derek Gee/The Buffalo News via l’Associated Press)

Les conditions de gel et les pannes de courant d’un jour ont poussé les Buffaloniens à sortir de chez eux pour se rendre partout où il y avait de la chaleur. Mais avec les rues de la ville sous une épaisse couverture blanche, ce n’était pas une option pour des gens comme Jeremy Manahan, qui a chargé son téléphone dans sa voiture garée après presque 29 heures sans électricité.

“Il y a un abri chauffant, mais ce serait trop loin pour moi. Je ne peux pas conduire, évidemment, parce que je suis coincé”, a déclaré Manahan. “Et vous ne pouvez pas rester dehors plus de 10 minutes sans avoir des engelures.”

Voyageurs bloqués dans la tempête

Ditjak Ilunga de Gaithersburg, dans le Maryland, était en route pour rendre visite à des parents à Hamilton, en Ontario, pour Noël avec ses filles vendredi lorsque leur SUV a été piégé à Buffalo. Incapables d’obtenir de l’aide, ils ont passé des heures avec le moteur en marche dans le véhicule secoué par le vent et presque enseveli sous la neige.

À 4 heures du matin samedi, avec leur carburant presque épuisé, Ilunga a fait un choix désespéré de risquer la tempête hurlante pour atteindre un abri à proximité. Il portait Destiny, 6 ans, sur son dos tandis que Cindy, 16 ans, agrippait leur chiot poméranien, marchant sur ses traces alors qu’ils avançaient péniblement à travers des dérives.

Une tempête hivernale traverse l’ouest de New York samedi, alors qu’une violente tempête hivernale a coupé l’électricité de centaines de milliers de foyers et d’entreprises à travers les États-Unis. (Jeffrey T. Barnes/Associated Press)

“Si je reste dans cette voiture, je vais mourir ici avec mes enfants”, se souvient-il en pensant, mais en pensant qu’ils devaient essayer. Il a pleuré quand la famille a franchi les portes du refuge. “C’est quelque chose que je n’oublierai jamais de ma vie.”

Vivian Robinson du Spirit of Truth Urban Ministry à Buffalo a déclaré qu’elle et son mari avaient hébergé et cuisiné pour 60 à 70 personnes, y compris des voyageurs bloqués et des habitants sans électricité ni chauffage, qui passaient le samedi soir à l’église.

Beaucoup sont arrivés avec de la glace et de la neige collées sur leurs vêtements, pleurant, la peau rougie par les températures à un chiffre.

“C’est émouvant de voir la blessure qu’ils pensaient qu’ils n’allaient pas survivre, et de voir que nous avions ouvert l’église, et cela leur a donné un sentiment de soulagement”, a déclaré Robinson. “Ceux qui sont ici s’amusent vraiment. Ce sera un Noël différent pour tout le monde.”

REGARDER | Plus des deux tiers des Américains sous une alerte météo extrême : La tempête hivernale frappe les États-Unis avant les vacances Une énorme tempête hivernale frappe les États-Unis, avec plus des deux tiers des Américains sous une alerte météo extrême. Des millions de foyers et d’entreprises sont sans électricité sur la côte Est, le Midwest et le Texas.

Coupures de courant d’est en ouest

La tempête a coupé le courant dans les communautés du Maine à Seattle. Mais la chaleur et les lumières étaient régulièrement rétablies à travers les États-Unis. Selon poweroutage.us, moins de 300 000 clients étaient sans électricité à 8 h HE dimanche – contre un pic de 1,7 million.

En Caroline du Nord, moins de 6 600 clients n’avaient pas d’électricité, contre un pic de 485 000 ou plus. Les responsables des services publics ont déclaré que les pannes de courant se poursuivraient pendant les prochains jours.

Dans les six États de la Nouvelle-Angleterre, environ 121 300 clients sont restés sans électricité dimanche, le Maine étant toujours le plus durement touché.

En Floride, le thermomètre a plongé en dessous de zéro pour la première fois en près de cinq ans à l’aéroport international de Tampa, et les températures ont chuté dans les années 20 et 30 dans d’autres parties du centre de la Floride, selon le National Weather Service.

Dans le sud de la Floride, les températures ont chuté jusqu’à 6,1 ° C à West Palm Beach. La chute de température était propice à la chute des iguanes des arbres, car les reptiles à sang froid s’immobilisent généralement par temps exceptionnellement froid.

Le long de l’Interstate 71 dans le Kentucky, Terry Henderson et son mari, Rick, ont résisté à un embouteillage de 34 heures dans une plate-forme équipée d’un chauffage au diesel, de toilettes et d’un réfrigérateur après s’être retrouvés coincés en essayant de conduire de l’Alabama à leur maison de l’Ohio pour Noël.

“Nous aurions dû rester”, a déclaré Terry Henderson après qu’ils se soient remis en route samedi.