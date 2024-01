Au moins 24 100 Palestiniens tués dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre

15 janvier 2024 15h40 | Mis à jour le 16 janvier 2024 à 00h08 IST – Territoires palestiniens

Les responsables de la santé à Gaza, dirigée par le Hamas, ont fait état le 15 janvier de plus de 24 000 morts dans la guerre avec Israël qui a secoué la région, et des militants ont publié une vidéo annonçant la mort de deux otages israéliens.

Les violences meurtrières en Cisjordanie occupée par Israël, les échanges de tirs au-dessus de la frontière entre Israël et le Liban et les frappes menées par les forces américaines et les rebelles yéménites soutenus par l’Iran dans la mer Rouge font craindre une escalade au-delà de la bande de Gaza.

La guerre, déclenchée par des attaques sans précédent du Hamas contre Israël, a créé une catastrophe humanitaire pour les 2,4 millions de personnes dans la bande assiégée, avertissent les Nations Unies et les groupes humanitaires, et a réduit une grande partie du territoire en ruines.

Le ministère de la Santé de Gaza a fait état de plus de 60 « martyrs » du jour au lendemain, dans ce que le bureau des médias du groupe a décrit comme un bombardement israélien « intense ».

Le bureau des médias du gouvernement du Hamas a déclaré que deux hôpitaux, une école de filles et « des dizaines » de maisons avaient été touchés.

Dans un communiqué publié avec la vidéo, la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a imputé la mort de deux otages aux « bombardements de l’armée sioniste ».

La vidéo montrait une femme en otage, parlant sous la contrainte, révélant que deux hommes avec lesquels elle était retenue captive avaient été tués en captivité.

Les hôpitaux de Gaza ont été touchés à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la plupart d’entre eux ne fonctionnent plus.

L’armée israélienne accuse les militants du Hamas d’opérer à partir d’installations civiles ou de tunnels situés sous celles-ci, une accusation que le groupe islamiste nie.

Des images de l’AFPTV montraient de la fumée s’échappant de Khan Yunis, la principale ville du sud de Gaza, alors que des explosions pouvaient être entendues depuis Rafah, à la frontière sud du territoire avec l’Égypte.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé « deux terroristes chargeant des armes dans un véhicule » à Khan Yunis, y avoir attaqué « un centre de commandement du Hamas » et saisi des armes.

Dans le centre d’Israël, qui a été largement épargné par les violences actuelles, une attaque présumée à la voiture-bélier a tué lundi une femme et blessé 17 autres personnes, ont indiqué les médecins, et la police a arrêté deux suspects palestiniens.

“Pas assez pour un être humain”

L’attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre qui a déclenché la guerre a fait environ 1 140 morts en Israël, pour la plupart des civils, selon un rapport. AFP décompte basé sur les chiffres officiels israéliens.

Les militants ont également capturé environ 250 otages, dont 132, selon Israël, sont toujours à Gaza, dont au moins 25 auraient été tués.

En promettant de détruire le Hamas, Israël a lancé une campagne militaire incessante qui a tué au moins 24 100 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du territoire.

L’ONU affirme que plus de trois mois de combats ont déplacé environ 85 pour cent de la population de Gaza, entassés dans des abris et luttant pour obtenir de la nourriture, de l’eau, du carburant et des soins médicaux.

Alors que les températures chutent, les familles vivant dans des tentes de fortune à Rafah ont recours à du plastique brûlé pour se protéger du froid, malgré les vapeurs nocives.

« La nuit, j’ai l’impression que nous allons mourir de froid », a déclaré Haneen Adwan, 31 ans, mère de six enfants qui a été forcée de fuir le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, « pour garantir qu’une aide suffisante arrive là où elle est nécessaire ». Faciliter la libération des otages. Pour éteindre les flammes d’une guerre plus large », a-t-il déclaré.

Faisant écho aux avertissements antérieurs d’une famine qui approche à grands pas, les agences de l’ONU ont appelé plus tôt Israël à autoriser l’accès à son port d’Ashdod, au nord de Gaza, pour les livraisons d’aide vitale.

Ils souhaitaient « un changement fondamental dans le flux de l’aide humanitaire vers Gaza », arguant que les niveaux actuels sont bien inférieurs à ce qui est nécessaire.

Dimanche, des milliers de Palestiniens ont envahi deux camions d’aide humanitaire livrant de la farine et des conserves alimentaires aux entrepôts de la ville de Gaza, un AFP » a déclaré le correspondant.

« Nous ne mangeons que du riz, mais le riz n’est pas suffisant pour un être humain », a déclaré Omar al-Shandogi, 53 ans.

Israël est confronté à des pressions internationales face à l’augmentation des pertes civiles à Gaza, le roi Abdallah II de Jordanie voisine ayant averti lundi que la poursuite des attaques israéliennes pourrait entraîner une extension du conflit à toute la région.

Efforts de « paix »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu subit d’intenses pressions intérieures pour restituer les otages et rendre compte des échecs politiques et sécuritaires entourant les attentats du 7 octobre.

Hagit Chen a déclaré qu’il était « difficile de vivre, de dormir, de respirer, de manger » parce qu’elle n’a plus eu de nouvelles de son fils Itay, 19 ans, depuis que le Hamas l’a capturé le 7 octobre.

« Les otages n’ont pas le temps. Tout le monde est malade et blessé», a-t-elle déclaré lundi à Berlin, où les proches des otages ont rencontré le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

La violence impliquant les alliés régionaux du Hamas soutenu par l’Iran – considéré comme un groupe « terroriste » par les États-Unis et l’Union européenne – a augmenté depuis le début de la guerre.

Les attaques des rebelles Houthis du Yémen, qui affirment agir en solidarité avec Gaza, ont perturbé la navigation sur la route commerciale maritime vitale de la mer Rouge, déclenchant des frappes contre de nombreuses cibles rebelles vendredi dernier par les forces américaines et britanniques.

Un missile a frappé lundi un cargo américain au large du Yémen, ont annoncé une agence de sécurité britannique et une société de risques maritimes, un jour après que les Houthis ont tiré un missile de croisière sur un destroyer américain. Les avions militaires américains ont abattu ce missile.

Depuis octobre, la violence a également augmenté en Cisjordanie occupée par Israël, où trois Palestiniens ont été tués lundi dans des affrontements séparés avec l’armée israélienne, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Les efforts internationaux visant à éviter une escalade verront la plus haute diplomate australienne, Penny Wong, se rendre dans la région cette semaine pour soutenir « les efforts diplomatiques en faveur d’une paix durable au Moyen-Orient », a indiqué son bureau.

En Turquie, fervent partisan de la cause palestinienne, les autorités ont accusé le footballeur israélien Sagiv Jehezkel d’« incitation à la haine et à l’hostilité » à l’occasion d’une célébration d’un but.

Jehezkel, qui a quitté le pays lundi après avoir été limogé par son équipe turque, a montré un message écrit sur un bandage au poignet, qui disait « 100 jours. 07/10″ accompagné d’une étoile de David.

Dans son témoignage à la police, Jehezkel a déclaré qu’il souhaitait attirer l’attention sur les otages pris par le Hamas.

