Au moins 22 personnes hospitalisées après une collision horrible de chariots de la ligne verte alors que les photos montrent l’épave

PRESQUE deux douzaines de personnes ont été blessées après que deux chariots de la Massachusetts Bay Transportation Authority se sont percutés à Boston.

Vingt-trois personnes ont la chance d’être en vie et de faire face à des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a déclaré Boston EMS, après que deux chariots MBTA se soient écrasés le long de Commonwealth Avenue près d’Agganis Arena, entre Babcock Street et Harry Agganis Way.

Près de deux douzaines de personnes sont blessées après que des chariots de Boston se soient percutés Crédit : WCBV

Des témoins disent que les chariots ont été arrêtés à un feu rouge et l’un d’eux s’est précipité vers l’avant Crédit : WCBV

Des témoins de l’accident disent avoir vu les chariots s’arrêter à un feu lorsque l’un des chariots s’est soudainement précipité vers l’avant.

« Le train s’est arrêté au feu lorsqu’il s’est soudainement précipité vers l’avant », a déclaré Brian Sirman, qui était un passager de l’un des trains.

« C’était comme le pire manège de parc d’attractions que vous puissiez imaginer, juste vous secouer vers l’avant. »

« Je ne suis pas tombé de mon siège à part me cogner la tête contre la barre de métal derrière moi », a ajouté Sirman. « Tous les autres qui étaient assis sur les sièges latéraux ou debout se sont retrouvés par terre. »

Sirman a ajouté qu’il n’avait pas tout à fait réalisé qu’ils avaient été touchés, pensant plutôt qu’ils subissaient une panne de moteur.

« Je n’avais pas réalisé que nous étions touchés avant de quitter les lieux et de voir l’extrémité de la deuxième voiture s’écraser. »

Le directeur général de MBTA, Steve Poftak, a déclaré que l’agence se penchait sur la façon dont l’accident s’était produit.

« Nous avons notre service de sécurité sur place qui mène actuellement une enquête », a ajouté Poftak.

« Cela ne devrait pas arriver et nous découvrirons pourquoi cela s’est produit et veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. »

Les images de la scène montrent le chariot Green Line 3705B avec des dommages à une extrémité du chariot, montrant une partie de la voiture pliée avec un pare-brise brisé.

« Nous laisserons ces trains en place jusqu’à ce que nous obtenions l’approbation non seulement de notre service de sécurité interne, mais aussi de nos autres partenaires », a déclaré Poftak.

« Une fois que nous serons satisfaits d’avoir toutes les informations dont nous avons besoin sur les lieux, nous commencerons le processus de réenraillement des véhicules et également d’effectuer les réparations nécessaires à l’infrastructure », a ajouté Poftak.

« Nous irons au fond des choses », a-t-il conclu.