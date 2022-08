Au moins 22 morts après une frappe russe contre la gare ukrainienne et 5 brûlés vifs dans une voiture le jour de l’indépendance du pays

Une attaque à la roquette RUSSE contre une gare ukrainienne a fait 22 morts et des dizaines de blessés, selon l’Ukraine.

Au moins cinq victimes ont été brûlées vives dans un véhicule lors de l’attaque odieuse dans la ville orientale de Chaplyne qui a également tué un garçon de 11 ans, a déclaré Kyiv.

Une roquette russe a tué 22 personnes dans une gare de l’est de l’Ukraine Crédit : Reuters

Le corps couvert d’un garçon de 11 ans qui a été tué par une frappe militaire russe à Chaplyne Crédit : Reuters

L’attaque s’est produite peu de temps avant que le président Zelensky ne s’adresse à l’ONU Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU qu’au moins 50 personnes avaient été blessées lors de la frappe.

Moscou n’a pas encore commenté et a nié à plusieurs reprises avoir pris pour cible des infrastructures civiles.

Le président Zelensky a fait cette annonce à mi-parcours de la réunion après avoir découvert quelques instants avant qu’il ne s’adresse au Conseil.

Il a déclaré: “C’est ainsi que la Russie s’est préparée pour la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

“Quatre voitures de passagers sont en feu actuellement… le nombre de morts pourrait augmenter.”

L’attaque ignoble survient alors que les responsables américains et ukrainiens ont mis en garde contre des frappes brutales lors de la fête de l’indépendance du pays en représailles au meurtre présumé de la figure d’extrême droite Darya Dugin plus tôt cette semaine.

Le président Zelensky a déclaré que les forces de Mad Vlad “pourraient essayer de faire quelque chose de particulièrement méchant, quelque chose de particulièrement cruel”, y compris la possibilité de frappes de missiles et de “provocations” lors des célébrations de la fête de l’indépendance.

Cela survient alors que les attaques contre des cibles civiles ne montrent aucun signe de ralentissement.

En avril, 50 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées après qu’un missile russe avec “pour les enfants” écrit sur le côté a bombardé une gare ukrainienne.

Des images d’horreur montraient des corps éparpillés sur le sol à côté de bagages abandonnés à la gare de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, au milieu d’informations selon lesquelles le site aurait été dynamité par les troupes russes.

La compagnie nationale des chemins de fer a déclaré que deux roquettes russes avaient frappé la gare, qui était utilisée pour évacuer les civils des zones bombardées par les forces de Vladimir Poutine.

Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été blessées, a-t-on rapporté, alors que des images choquantes montrent de la fumée s’échappant de la scène.

Au cours du même mois, un barrage de cinq missiles de croisière avant l’aube a explosé Lviv, touchant des bâtiments près d’une voie ferrée dans le centre d’évacuation, tuant sept personnes et en blessant huit autres.

Trois personnes sont également mortes à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, alors que des missiles Grad aveugles pilonnaient des maisons et qu’un obus tombait sur une aire de jeux pour enfants, tuant un homme et une femme.

Des images effrayantes de vidéosurveillance ont également montré des troupes russes massacrant deux civils ukrainiens dans le sang des mottes alors qu’ils s’éloignaient en pensant qu’ils avaient été libérés.

Les images d’un concessionnaire de camping-cars à l’extérieur de Kyiv montrent comment les méchants soldats ont tiré sur le propriétaire et un garde dans le dos après une courte conversation.

Les meurtres – qui ont été qualifiés de “crime de guerre possible” – ont eu lieu le 16 mars lorsque la Russie a tenté pour la première fois de prendre la ville.

Les images déchirantes partagées avec CNN montrent à quel point la rencontre entre les envahisseurs et les civils chez le concessionnaire The Camper Group sur la principale E40 vers Kyiv semble calme.

Le Times a rapporté que les soldats fouillaient apparemment les hommes pour des cigarettes.

Mais quelques instants après s’être séparés, les lâches soldats russes se retournent et se cachent derrière un mur.