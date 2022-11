Au moins 22 femmes autochtones ont subi une stérilisation forcée au Québec de 1980 à 2019 : rapport

Des chercheurs d’une université québécoise ont recueilli les histoires de plus de 35 femmes des Premières Nations et inuites, qui ont raconté leurs expériences de stérilisation forcée et d’avortements imposés au Québec – une pratique qui n’avait jusqu’à présent pas été étudiée dans la province.

Sur les 35 témoignages du rapport rendu public aujourd’hui, il y a eu 22 cas de stérilisation forcée de femmes autochtones au Québec depuis 1980. Le rapport attribue cette pratique au racisme systémique — ce que la Coalition Avenir Québec a refusé de reconnaître — et appelle à mettre fin à ce.

“Au Canada, la stérilisation imposée s’inscrit dans un continuum de violence coloniale qui se poursuit à ce jour”, indique le rapport.

Les chercheurs affirment que 20 autres femmes au Québec qui ont contacté les chercheurs n’ont pas pu participer à l’étude, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir au moins 55 cas de stérilisation forcée dans la province, sans compter les autres cas potentiels qui n’étaient peut-être pas au courant de la recherche. .

Les femmes sont issues de cinq nations et communautés, dont les Atikamekw, les Innu, les Anishnaabe, les Eeyou et les Inuit. La plus jeune avait 17 ans au moment de son intervention médicale et l’aînée avait 46 ans. Les interventions ont eu lieu entre 1980 et 2019, selon le rapport.

Leurs histoires impliquaient d’être sous pression – et mal informées – d’une série d’interventions allant des ligatures des trompes et des avortements aux hystérectomies.

« Une dame s’est fait opérer de la vessie, mais elle a subi une hystérectomie », déclare Patricia Bouchard, coauteure de l’étude et étudiante au doctorat à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Suzy Basile, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les questions féminines autochtones et professeure à l’UQAT, est l’autre co-auteure de l’étude.

“La ligature des trompes consiste à attacher, cautériser ou couper le tissu des trompes de Fallope pour empêcher la fécondation. C’est une procédure permanente qu’il est pratiquement impossible d’inverser”, indique le rapport.

La majorité des participants n’ont pas signé de formulaire de consentement à la stérilisation, et ceux qui l’ont fait ont déclaré que les informations qu’ils avaient reçues du personnel médical n’étaient pas claires quant à l’impact de la procédure sur leur capacité à avoir des enfants à l’avenir.

Le rapport indique que l’exemple le plus récent de stérilisation imposée remonte à 2019.

La professeure Suzy Basile est une chercheuse atikamekw titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les questions relatives aux femmes autochtones. (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

“En plus d’avoir vu leur corps et leurs droits violés, certaines participantes ont signalé des effets secondaires ou des traumatismes à la suite de la procédure, tels que des troubles biologiques non traités à la suite d’une hystérectomie”, indique le rapport, ajoutant que le traumatisme a aggravé la peur et la méfiance des femmes envers le système de santé publique.

L’étude demande au Collège des médecins du Québec de mettre fin immédiatement à la pratique et exige également des mesures de la part des gouvernements provincial et fédéral.

Le Québec est la seule province à avoir refusé de participer à une initiative du gouvernement fédéral visant à examiner la pratique de la stérilisation forcée, après que plusieurs femmes ont fait part de leurs expériences dans l’Ouest canadien.

Mal informé ou pas informé du tout

L’étude des chercheurs de l’UQAT est la première au Québec à documenter la stérilisation forcée des femmes des Premières Nations et des Inuits.

Il a cité plusieurs des femmes interrogées, mais ne les a pas nommées afin de protéger leur identité.

“Il m’a dit : ‘Je vais régler ton problème une fois pour toutes. Tu as déjà trois enfants, je vais encore t’opérer, je vais nettoyer ton ventre.’ Je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire, il n’a jamais prononcé le mot “hystérectomie””, a déclaré l’un d’eux.

“J’ai développé une infection, et le chirurgien est allé me ​​voir environ trois jours après l’opération et il a dit:” Eh bien, pendant que j’étais là-dedans, j’ai décidé de retirer ton utérus “”, a rapporté un autre.

Une femme a déclaré qu’un médecin lui avait dit qu’elle subirait une ligature des trompes, ce à quoi elle s’est opposée.

“Il m’a dit, … ‘Tu ne penses pas que tu en as déjà assez? C’est assez, tu dois t’arrêter là. Tous les enfants que tu mettras au monde vivront dans la pauvreté.’ Mon Dieu…”, a-t-elle dit aux chercheurs.

D’autres ont déclaré qu’on leur proposait à plusieurs reprises une stérilisation et qu’on ne leur offrait presque jamais d’autres options, que ce soit pour les contraceptifs ou pour le traitement des problèmes de reproduction ou de la douleur.

“Les tentatives des États coloniaux à travers le monde de rompre le lien des peuples autochtones avec leur terre et d’interrompre ainsi la transmission des connaissances sur la grossesse et l’accouchement, ainsi que les tentatives délibérées de réduire le nombre d’Autochtones par divers moyens, font partie d’un plan explicite de génocide », indique le rapport.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, et le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, ont réagi dans une déclaration conjointe, affirmant qu’ils examineraient les résultats.

« Ce type de situation nous rappelle l’urgence d’offrir aux peuples autochtones un accès à des soins et services de santé culturellement adaptés dans un environnement sécuritaire », indique leur communiqué.

Ghislain Picard, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), a qualifié la stérilisation imposée de vol des droits fondamentaux des femmes autochtones.

« Cette recherche a permis de révéler le haut degré de violence coloniale d’une réalité odieuse et méconnue, issue du génocide, dans un contexte aussi intime que celui des soins gynécologiques et obstétricaux pour nos mères et sœurs des Premières Nations et Inuits, ” il a dit.