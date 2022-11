Au moins 21 personnes tuées dans un incendie dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza

“Les forces de police, la défense civile et les équipes médico-légales poursuivent toujours leur suivi et leurs enquêtes sur cet incident douloureux”, a déclaré le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Un témoin, un voisin d’à côté, a déclaré que l’incendie avait fait rage pendant plus d’une heure et demie et qu’il y avait de nombreux enfants dans l’immeuble à ce moment-là. Les premiers pompiers sur place ne disposaient pas de tuyaux et de camions correctement équipés, a-t-il déclaré.