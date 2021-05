Au moins 21 morts et 96 disparus après que le cyclone Tauktae a frappé l’Inde avec des vents de 115 mph alors que le pays se bat contre la deuxième vague

Au moins 21 personnes sont mortes et 96 sont portées disparues après que le cyclone Tauktae a écrasé l’Inde avec des vents de 115 mph alors que le pays combat sa deuxième vague Covid.

La marine indienne a sauvé l’équipage d’une barge coulée et d’un cargo qui a été coupé à la dérive aujourd’hui au large des côtes de Mumbai après que le cyclone meurtrier a frappé la côte ouest.

8 Le cyclone meurtrier de l’Inde a écrasé des voitures et poussé sur des arbres Crédit: Reuters

8 L’image satellite publiée par la NASA montre la trajectoire du cyclone Tauktae Crédit: AFP

La marine a déclaré qu’elle avait sauvé 177 personnes sur les 400 au total sur les deux barges de la mer d’Arabie.

Trois navires de guerre de première ligne, des avions de patrouille maritime et des hélicoptères faisaient partie des opérations de sauvetage et parcouraient la mer, a déclaré la marine.

Les deux barges travaillaient pour Oil and Natural Gas Corporation, la plus grande société de pétrole brut et de gaz naturel en Inde.

Le cyclone colossal – le plus important à avoir frappé la région depuis des décennies – a coûté la vie au Kerala, à Goa, au Maharashtra et au Gujarat alors que des vents sauvages balayaient des maisons fragiles et déracinaient des arbres et des pylônes électriques.

Le cyclone Tauktae a entraîné des vents soutenus allant jusqu’à 210 km (130 miles) à l’heure lorsqu’il a frappé l’État du Gujarat lundi soir. Quatre personnes ont été tuées dans ce seul État.

Les résidents sont sortis des abris de secours mardi pour trouver des débris éparpillés sur les routes, des arbres déracinés et des lignes électriques endommagées.

Dans le Maharashtra, six personnes ont été tuées lundi, alors que de fortes pluies ont frappé le littoral et que des vents violents ont fouetté les gratte-ciel de Mumbai.

8 Le cyclone Tauktae après le cyclone Tauktae à la porte de l’Inde à Mumbai Crédit: AFP

8 Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, selon des responsables Crédit: Reuters

8 Des voitures ont été percées par des arbres lors du cyclone Tauktae Crédit: EPA

Au cours du week-end, le cyclone a tué six personnes dans les États du Kerala, du Karnataka et de Goa alors qu’il se déplaçait le long de la côte ouest.

Le système s’est affaibli depuis, mais le Département météorologique indien a mis en garde contre de fortes pluies dans de nombreuses régions du Gujarat et du Maharashtra dans les prochains jours.

Avant le cyclone, environ 150 000 personnes ont été évacuées des zones basses des États du Maharashtra et du Gujarat.

SN Pradhan, directeur de l’Indias National Disaster Response Force, a déclaré que les normes de distanciation sociale étaient suivies dans les abris d’évacuation et que les équipes de secours enlevaient les débris des zones touchées.

Les deux États, déjà parmi les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, avaient brouillé les équipes d’intervention en cas de catastrophe.

Les responsables craignaient que la tempête ne mette en danger la lutte de l’Inde contre le coronavirus, avec des lignes d’approvisionnement coupées, des routes détruites et des mesures de verrouillage ralentissant les travaux de secours.

8 Une autre vue satellite du cyclone Tauktae Crédit: AFP

8 Une pompe à essence endommagée à Mahua, le 18 mai 2021, après le passage du cyclone Tauktae sur la côte ouest Crédit: AFP

8 Un homme se couvre de plastique alors qu’il marche le long d’une rue d’Amreli après le cyclone Crédit: AFP

Le système météorologique meurtrier a exacerbé la réponse assiégée de l’Inde à une flambée de coronavirus qui tue au moins 4000 personnes par jour et pousse le système de santé au point de rupture

Les chefs de la santé ont déjà mis en garde contre une troisième vague « inévitable » de Covid alors que les hôpitaux se replient sous un « tsunami » d’infections et de décès en flèche. À ce jour, près de 280 000 personnes sont mortes de Covid en Inde.

Au Gujarat, les coups de poing de Covid ont été suspendus pendant deux jours et les autorités ont travaillé pour évacuer des centaines de milliers de personnes vers des abris de secours temporaires.

Le ministre en chef de l’État, Vijay Rupani, a demandé aux responsables de veiller à ce que l’approvisionnement en oxygène des hôpitaux ne soit pas interrompu

Les dommages causés par la tempête sont également susceptibles de faire particulièrement mal aux pauvres, qui sont déjà poussés à bout par l’impact économique du virus.

«Les impacts potentiels du cyclone Tauktae sont effrayants car cette tempête monstre menace l’État du Gujarat», a déclaré le chef de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Asie du Sud, Udaya Regmi.

Regmi a déclaré que le cyclone était un «terrible double coup» pour les familles qui ont déjà été touchées par des infections et des décès à Covid.

Tous les efforts doivent continuer pour protéger les gens de cette tempête dangereuse et de la pandémie qui fait rage », a ajouté Regmi.

En mai 2020, près de 100 personnes sont mortes après le cyclone Amphan, la tempête la plus puissante à avoir frappé l’est de l’Inde en plus d’une décennie, qui a ravagé la région et laissé des millions de personnes sans électricité.