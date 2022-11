Au moins 21 morts et 6 blessés après qu’un minibus a dévié de la route et plongé dans l’eau en Égypte, avec des enfants parmi les victimes

Au moins 21 personnes ont été tuées et six autres blessées après qu’un minibus a dévié de la route et plongé dans le Nil.

Le Dr Sherif Makeen, un responsable du ministère de la Santé, a déclaré que trois enfants figuraient parmi les morts.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que l’accident s’était produit dans la province de Dakahlia, à environ 100 km au nord-est de la capitale du Caire.

Les autres passagers blessés ont été transportés vers un hôpital local.

Le chef des enquêtes policières de la province, le brigadier Mohamed Abdel Hadi, a déclaré que le conducteur avait peut-être perdu le contrôle du volant du véhicule.

Des accidents mortels de la circulation font des milliers de morts chaque année en Égypte, qui a un mauvais bilan en matière de sécurité des transports.

Les accidents et les collisions sont principalement causés par des excès de vitesse, de mauvaises routes ou une mauvaise application du code de la route.

En juillet, un bus de passagers a percuté un camion remorque stationné sur une autoroute de la province méridionale de Minya, tuant 23 personnes et en blessant 30.

En octobre, un camion a percuté un minibus à Dakahlia, tuant au moins 10 personnes, ont indiqué les autorités.