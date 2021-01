Au moins 200000 canards abattus en France au milieu d’une épidémie de grippe aviaire

Au moins 200 000 canards en France avaient été abattus mardi au milieu d’une épidémie de grippe aviaire et 400 000 autres devraient être abattus à titre préventif, a confirmé le ministère français de l’Agriculture à Euronews.

Le rapport de situation du ministère indique qu’il y a eu 61 foyers confirmés au 1er janvier 2021, dont 48 dans le seul département des Landes.

Les foyers se situent dans la partie sud du département qui est « une zone très densément peuplée de canards » destinée à la production de foie gras, a indiqué mardi à l’AFP le responsable du ministère Loic Evain.

« Des experts sont réunis en ce moment même » pour évaluer la situation et « si la propagation du virus se poursuit, nous devrons prendre des mesures encore plus drastiques », a-t-il ajouté.

Les producteurs de foie gras réclament maintenant une compensation de l’État pour l’épidémie de grippe aviaire très contagieuse. Le département des Landes produit plus de foie gras de France que toute autre région.

«La filière Foie Gras française joue un rôle très important dans l’économie du pays et soutient environ 30 000 familles en milieu rural et représente près de 100 000 emplois directs et indirects, la grande majorité situés dans le Sud-Ouest de la France», a déclaré le Comité interprofessionnel du foie. Gras (CIFOG) dans un communiqué publié mercredi.

Le comité « appelle à un renforcement des ressources humaines des services de l’Etat sur le terrain afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures de gestion de ces foyers ».

Pendant ce temps, un syndicat d’éleveurs de volaille a déclaré qu’il s’agissait d’un «coup dur» pour les agriculteurs «déjà très touchés par les conséquences économiques du COVID-19».

Serge Mora, responsable d’un syndicat agricole, a déclaré ne pas « savoir quel secteur d’activité peut résister à trois crises en 5 ans », selon France 3.

Des épidémies de grippe aviaire en 2016 et 2017 ont forcé le pays à abattre six millions de canards dans le cadre d’épidémies et à des fins préventives, a déclaré un porte-parole du ministère à Euronews.

Ce n’est pas la seule épidémie du virus H5N8 en Europe.

Les autorités néerlandaises ont abattu près de 200 000 poulets en novembre au milieu de la souche contagieuse de la grippe aviaire.

La semaine dernière, un ministre de l’Agriculture du nord de l’Allemagne a averti que le virus était toujours actif après la découverte de cas dans deux fermes du pays.

« La grippe aviaire est toujours très active! Et c’est pourquoi nous ne devons pas prendre l’épidémie à la légère, mais nous devons assurer le plus haut niveau de biosécurité dans nos entreprises et fermes d’agrément », a déclaré le ministre régional de l’Agriculture du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le Dr Till Backhaus.

Plus de 100 oiseaux ont été abattus après la découverte des cas.

Un rapport allemand d’évaluation des risques d’octobre a souligné que le virus avait été signalé chez des oiseaux sauvages en Russie et au Kazakhstan depuis juillet 2020.

Ce rapport d’octobre suggérait de surveiller les oiseaux morts en raison des routes de migration au cours des semaines qui ont suivi, soulignant qu’il vaut mieux prévenir que combattre la maladie plus tard.