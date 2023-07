Au moins 200 officiers français blessés, 600 arrêtés dans la troisième nuit d’émeutes depuis la fusillade meurtrière de la police

Plus de 600 personnes ont été arrêtées en France jeudi soir et vendredi matin alors que le pays connaissait sa troisième journée d’émeutes depuis que la police a fait usage d’une force meurtrière contre un jeune de 17 ans qui a tenté d’échapper à l’arrestation.

Quelque 40 000 policiers ont été déployés dans toute la France et au moins 200 policiers ont été blessés après que les tensions ont débordé dans la banlieue parisienne de Nanterre, où un policier a abattu mardi un adolescent, uniquement identifié par son prénom, Nahel.

Après une marche pacifique jeudi après-midi en l’honneur de Nahel, les troubles se sont propagés à travers le pays avec des manifestants érigeant des barricades, mettant le feu à des véhicules et tirant des feux d’artifice sur la police dans les rues de diverses villes.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré vendredi que la police avait interpellé 667 personnes, dénonçant ce qu’il a qualifié de nuit de « violences rares ». Environ 300 d’entre eux ont été interpellés rien qu’en région parisienne, selon la préfecture de police de Paris.

Des écoles, des mairies et des commissariats ont été pris pour cible par des incendiés, et la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des grenades à dispersion contre les émeutiers, a déclaré un porte-parole de la police parisienne.

Des véhicules de police blindés ont pu être vus en train de dégager les rues de Nanterre, percutant les restes calcinés de voitures qui avaient été renversées et incendiées.

De l’autre côté de Paris, dans la banlieue de Clichy-sous-Bois, des manifestants ont allumé un incendie à la mairie et incendié un dépôt de bus à Aubervilliers. Directement dans la capitale française, plusieurs magasins ont été saccagés et des incendies ont brûlé dans divers domaines.

Dans la ville portuaire méditerranéenne de Marseille, les autorités régionales ont déclaré que la police avait dispersé des groupes violents dans le centre-ville.

La violence a également contraint le président Emmanuel Macron à quitter un sommet de l’UE à Bruxelles, où la France a un impact sur l’élaboration des politiques européennes, et à retourner à Paris où il a tenu vendredi une réunion d’urgence sur la sécurité.

Le gouvernement a cessé de déclarer l’état d’urgence, qu’il a déclaré en 2005 après des semaines d’émeutes en France à la suite de la mort accidentelle de deux garçons fuyant la police.

L’émeute a été provoquée par un policier qui a tiré une seule balle sur l’adolescent à la suite d’une poursuite, le tuant. La police a déclaré que l’adolescent avait refusé de garer son véhicule et qu’il aurait pu blesser d’autres personnes.

Le nom de l’officier n’a pas été divulgué, ce qui est une pratique courante dans les affaires pénales françaises.

L’officier inculpé a été inculpé d’homicide volontaire après que le procureur de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré que sa première enquête l’avait amené à conclure que « les conditions d’utilisation légale de l’arme n’étaient pas remplies ». L’officier reste détenu.

Une accusation préliminaire signifie que les magistrats soupçonnent fortement des actes répréhensibles mais souhaitent enquêter davantage avant de renvoyer une affaire en justice.

Prache a déclaré que les policiers avaient tenté d’arrêter Nahel parce qu’il avait l’air jeune et conduisait dans une voie de bus. Il aurait brûlé un feu rouge pour éviter d’être arrêté puis s’est retrouvé coincé dans la circulation.

Les deux officiers ont déclaré avoir sorti leurs armes pour l’empêcher de fuir, l’officier qui a tiré le coup de feu disant qu’il l’avait fait car il craignait que quelqu’un ne soit heurté par la voiture, selon Prache.

L’avocat Laurent-Franck Lienard, qui représente l’officier, a déclaré à la chaîne de télévision française BFMTV qu’il était désolé et « dévasté », ajoutant qu’il avait fait ce qu’il jugeait nécessaire pour le moment.

« Il ne se lève pas le matin pour tuer des gens », a déclaré Lienard à propos de l’officier. « Il ne voulait vraiment pas tuer. »

La fusillade, qui a été filmée, a choqué la France et attisé des tensions qui couvaient depuis longtemps entre la police et les jeunes.

La famille de l’adolescent et leurs avocats n’ont pas dit que la fusillade de la police était liée à la race et ils n’ont pas divulgué son nom de famille ni aucun détail à son sujet.

Les troubles se sont étendus jusqu’à Bruxelles, la capitale belge, où une dizaine de personnes ont été arrêtées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.