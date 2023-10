Au moins 20 personnes ont été tuées dans un accident «apocalyptique» après que le bus ait plongé de Bridge

Mardi soir, au moins 20 personnes sont mortes après qu’un bus a viré un viaduc près de Venise, en Italie, les autorités.

Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a déclaré à la chaîne de télévision d’État italienne Rai News24 qu’il y avait « au moins 20 morts » après qu’un bus a quitté la route et est tombé à quelques mètres de près des lignes de chemin de fer à Mestre, une banlieue de Venise. Après l’accident près des voies ferrées, le bus a pris feu.

« Il y a au moins 20 morts, mais certaines personnes sont toujours piégées dans l’épave », a déclaré Brugnaro.

Le préfet de Venise, Michele Di Bari, a déclaré qu’il y avait 15 survivants de l’accident.

La cause de l’incident n’est pas encore claire avec les équipes d’urgence sur les lieux qui accédaient aux dégâts.

Après l’accident, Brugnaro a écrit sur X, dans un article traduit, que la scène de l’accident était « apocalyptique » et qu’il avait déjà ordonné à la « ville de pleurer » pour les « nombreuses victimes » qui étaient dans le bus.

« Une énorme tragédie a frappé notre communauté ce soir », a écrit Brugnaro. «J’ai immédiatement ordonné à la ville de pleurer, à la mémoire des nombreuses victimes qui étaient dans le bus tombé.

« Une scène apocalyptique, il n’y a pas de mots », a-t-il déclaré.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a donné ses condoléances aux résidents, affirmant qu’elle était proche du gouvernement local pendant cette période de «douleur profonde».

« Mes plus grandes condoléances aux familles des victimes et à celles blessées dans l’accident grave de Mestre », a écrit Von Der Leyen dans un post traduit. « Je suis proche du président Mattarella, du président Meloni et du maire de Venise Brugnaro en ce moment de douleur profonde. »

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.