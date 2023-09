Au moins 20 personnes arrêtées alors que des groupes pénétraient par effraction dans des magasins et vandalisaient des entreprises à Philadelphie, selon la police

De grands groupes de jeunes sont entrés par effraction dans de nombreux magasins de Philadelphie mardi soir, volant des marchandises et vandalisant des biens, a déclaré le commissaire de police par intérim, John Stanford.

À minuit, la police avait arrêté plus de 20 personnes, dont de nombreux mineurs, a indiqué Stanford, et au moins deux armes à feu avaient été récupérées. Les troubles se sont étendus du centre-ville au nord et à l’ouest de Philadelphie, les couloirs commerciaux le long d’Aramingo Avenue et de Walnut Street étant ciblés toute la nuit.

Les premiers rapports faisant état d’effractions près de Rittenhouse Square ont commencé peu après 20 heures, peu après que les manifestants se soient dispersés d’un rassemblement pacifique à l’hôtel de ville, où les manifestants réclamaient justice pour Eddie Irizarry, qui a été tué par balle par un policier de Philadelphie le mois dernier. Plus tôt mardi, un juge a rejeté toutes les accusations portées contre le policier qui l’a tué, déclenchant une vague d’indignation dans la communauté.

Stanford n’a pas tardé à préciser que les partisans d’Irizarry n’avaient rien à voir avec les troubles de mardi soir. Il a qualifié les jeunes qui ont pillé de « criminels opportunistes » qui n’étaient pas affiliés au rassemblement précédent.

« Cela n’a rien à voir avec les manifestations », a déclaré Stanford. « Ce que nous avons eu ce soir, c’est qu’une bande d’opportunistes criminels profitaient de la situation et tentaient de détruire notre ville. »

«C’est dégoûtant», dit-il. « Notre ville ne peut pas se permettre de telles absurdités. »

Les jeunes impliqués, a déclaré Stanford, semblent avoir organisé leurs efforts sur les réseaux sociaux, et une fois qu’un groupe a démarré, d’autres ont emboîté le pas. Il a déclaré que la police pensait qu’il y avait une caravane de voitures se déplaçant entre les endroits de la ville et pénétrant par effraction dans les magasins et les pharmacies. Quelques personnes impliquées dans ce groupe ont été arrêtées, a-t-il déclaré.

Aucun blessé n’a été signalé, a déclaré Stanford.

Des vidéos publiées en ligne montraient des groupes de jeunes pénétrant par effraction dans l’Apple Store près des rues 16th et Walnut. Alors que la police poursuivait les adolescents en fuite, les agents ont récupéré des iPhone abandonnés et, à un endroit, une « pile d’iPad ».

Les groupes descendirent le pâté de maisons jusqu’à Foot Locker et Lululemon, et vidéos montrait de nombreux adolescents fuyant le magasin avec des vêtements. Les agents ont tenté d’appréhender certains d’entre eux, et en a plaqué quelques-uns au sol.

La police avait dégagé et sécurisé le quartier de Rittenhouse à 21 h 10 et verrouillé un tronçon de quatre pâtés de maisons.

La police a ensuite signalé que des magasins avaient été vandalisés le long de l’avenue Aramingo à Port Richmond et dans d’autres endroits du nord de Philadelphie.





Un homme passe devant un Apple Store fermé au 16ème et Walnut Street dans le centre-ville de Philadelphie, le mercredi 22 avril 2020. . … En savoir plus HEATHER KHALIFA / Photographe du personnel

Une femme a filmé en direct des dizaines de personnes pénétrant par effraction dans un magasin de vins fins et de bons spiritueux. Son flux vidéo s’est terminé lorsque, alors qu’elle s’éloignait, la police est apparue pour arrêter sa voiture.

Mardi peu avant minuit, Stanford a déclaré que les troubles avaient été maîtrisés « pour l’essentiel ».

Les agents, a-t-il déclaré, répondaient toujours à certains appels d’urgence et ont reçu pour instruction d’arrêter toutes les personnes impliquées sur les lieux.

« Nous continuerons à procéder à des arrestations jusqu’à ce que tous les individus (…) responsables de ce que nous voyons ce soir soient en détention. »

Tumar Alexander, directeur général de la ville, a qualifié les troubles de « irrespectueux envers la famille Irizarry », qui a appelé à plusieurs reprises à la paix au milieu de ses appels à la justice.

Les couloirs d’affaires touchés mardi soir étaient similaires à ceux ciblés à l’été 2020, après l’explosion des tensions entre police et communautés à la suite du meurtre policier de George Floyd à Minneapolis. Philadelphie était l’une des dizaines de villes du pays à connaître des troubles de masse ; les magasins du centre-ville ont été incendiés et certaines parties de l’ouest et du nord de Philadelphie ont été lourdement pillées et vandalisées.

L’indignation a éclaté une seconde fois quelques mois plus tard, en octobre 2020, lorsque la police de Philadelphie a abattu Walter Wallace Jr., qui brandissait un couteau alors qu’il vivait ce que sa famille disait être une crise de santé mentale. Des manifestations ont de nouveau éclaté dans l’ouest de Philadelphie et certaines entreprises ont été vandalisées.

Ceci est une nouvelle de dernière minute et sera mise à jour.