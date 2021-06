Aux premières heures de vendredi matin, le bus rempli de pèlerins a dévié de la route près de la ville de Karkh, dans la province pakistanaise. « Nous avons reçu 20 corps et plus de 40 blessés à l’hôpital du district de Khuzdar », Le Dr Manzoor Zahir a déclaré à Reuters, ajoutant que 10 des blessés étaient dans un état critique.

Dans les images partagées en ligne, le bus cabossé peut être vu sur le côté près d’un petit plan d’eau. Des effets personnels peuvent être vus éparpillés autour.

#Dernières nouvelles: 18 pèlerins sont morts plus d’une vingtaine de blessés lorsque leur bus a tourné près de la tortue #Khuzdar#Baloutchistanpic.twitter.com/utHmPyGVvX – Voix Quetta (@VoiceQuetta) 11 juin 2021

Selon un responsable de la sécurité qui a parlé à Reuters, « le bus était surchargé et les passagers voyageaient même sur le toit du bus ». Il a ajouté que des soldats et une force paramilitaire avaient été envoyés pour aider les survivants et inspecter l’épave.

Au moins 19 personnes ont été tuées et 50 autres blessées lorsqu’un bus de passagers s’est renversé en #Khuzdar quartier dans #Pakistanest du sud-ouest #Baloutchistan province.😰#Pakistanaispic.twitter.com/AHSNSeDevr – khudro manush (@KhudroM) 11 juin 2021

Bashir Ahmed, commissaire adjoint du district de Khuzdar, a déclaré que les victimes revenaient d’une fête religieuse en l’honneur d’un saint musulman local. Il a ajouté que tous les morts étaient des hommes et qu’ils rentraient chez eux dans le Sindh, l’une des quatre provinces du Pakistan, à l’est du Baloutchistan.

Les incidents de circulation et ferroviaires ne sont pas rares au Pakistan. Lundi, au moins 62 personnes sont mortes lorsqu’un train de voyageurs a percuté les wagons déraillés d’un autre train près de la ville de Ghotki dans la province du Sindh.

