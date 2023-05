Au moins 20 morts dans l’incendie d’un dortoir scolaire en Guyane: le gouvernement

Au moins 20 personnes ont été tuées dimanche dans l’incendie d’un dortoir d’école en Guyane, a déclaré le gouvernement dans un communiqué, le président du pays l’appelant une « catastrophe majeure ».

« C’est une catastrophe majeure. C’est horrible, c’est douloureux », a déclaré dimanche soir le président sud-américain Irfaan Ali.

Le bilan s’est élevé à 20 morts et plusieurs personnes ont été blessées dans l’incendie de l’école secondaire de Mahdia, dans le centre de la Guyane, selon le communiqué du gouvernement.

Ali a déclaré qu’il avait ordonné que des dispositions soient prises dans les deux principaux hôpitaux de la capitale Georgetown « afin que chaque enfant nécessitant une attention ait la meilleure opportunité possible d’obtenir cette attention ».

Des avions privés et militaires ont été envoyés à Mahdia, située à environ 200 kilomètres au sud de Georgetown, car la région est touchée par de fortes pluies.

Natasha Singh-Lewis, une députée de l’opposition, a appelé à une enquête sur la cause de l’incendie.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise », a-t-elle déclaré.

La Guyane, un petit pays anglophone de 800 000 habitants, est une ancienne colonie hollandaise et britannique avec les plus grandes réserves de pétrole par habitant au monde, ce qui, espère-t-il, contribuera à stimuler un développement rapide.