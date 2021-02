Au moins 20 morts alors que la tempête hivernale frappe les États américains et laisse des millions de personnes au Texas sans électricité à des températures glaciales

Les conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé plusieurs États américains ont coûté la vie à au moins 20 personnes, le Texas parmi les plus touchés. Une partie du réseau électrique de l’État a été détruite alors que les habitants luttent pour rester au chaud.

La tempête sans précédent a fait des ravages dans les États du pays. Mardi, trois personnes ont été tuées après qu’une tornade a frappé une ville balnéaire de Caroline du Nord. La police du Kentucky a déclaré qu’au cours du week-end, deux personnes sont décédées après que leur véhicule a glissé d’une route verglacée et est tombé dans une voie navigable. Un décès similaire a été enregistré dans le Mississippi. Dans l’ouest du Tennessee, un garçon de 10 ans est mort après être tombé dans un étang couvert de glace alors que la tempête hivernale faisait rage. Les températures glaciales ont entraîné des pannes de courant dans plusieurs États, dont le Minnesota, l’Arkansas et la Louisiane.

Mais le plus touché a été le Texas, où plus de deux millions de foyers et d’entreprises sont sans électricité car les températures froides, associées à une forte demande, ont mis à rude épreuve les services publics de l’État. Dans la région de Houston, trois jeunes enfants et leur grand-mère sont morts dans un incendie qui aurait été allumé par une cheminée qu’ils utilisaient pour se réchauffer alors qu’ils étaient sans électricité. Dans un autre incident tragique au Texas, une femme et une jeune fille sont décédées d’une intoxication au monoxyde de carbone après avoir laissé une voiture en marche dans un garage attenant pour tenter de chauffer leur maison. Plusieurs autres personnes de la région de Houston seraient mortes de froid.

Les médias locaux ont mis en évidence certaines des histoires déchirantes émergeant du Texas. Une mère de deux jeunes garçons a déclaré au Texas Tribune qu’elle n’avait plus de bois de chauffage et qu’elle avait dû brûler des peintures dans sa cheminée dans le but désespéré de garder ses enfants au chaud.

La tempête a été particulièrement mauvaise pour les personnes souffrant de problèmes de santé graves. Une femme du Texas a déclaré que la machine à oxygène de son partenaire avait commencé à fonctionner dangereusement à court d’énergie après avoir perdu de l’énergie. Finalement, elle a pu contacter les services d’urgence, qui ont aidé à transporter son partenaire dans un hôpital voisin.

Au total, la tempête a fait au moins 20 morts dans tout le pays. Le Washington Post a rapporté que pas moins de 50 millions d’Américains pourraient voir les températures descendre en dessous de zéro alors que les États se démènent pour rétablir le courant et fournir une aide à leurs résidents.

