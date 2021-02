Au moins 20 morts alors que des millions de personnes aux États-Unis endurent un froid record sans électricité

Au moins 20 personnes sont mortes après qu’une tempête hivernale a laissé des millions de personnes sans électricité par temps froid record.

Les décès comprenaient trois personnes retrouvées mortes après qu’une tornade a frappé une ville balnéaire de Caroline du Nord et quatre membres de la famille qui sont morts dans l’incendie d’une maison dans la région de Houston en utilisant une cheminée pour rester au chaud.

La tempête hivernale a submergé les réseaux électriques et a immobilisé les plaines du sud des États-Unis.

Des avertissements de refroidissement éolien se sont étendus du Canada au Mexique. Les conditions météorologiques vont probablement retarder les expéditions et livraisons du vaccin COVID-19.

Le comté de Brunswick, en Caroline du Nord, a été peu averti du temps dangereux et un avertissement de tornade n’a été émis que lorsque la tempête était déjà sur le terrain.

Le Service météorologique national a été «très surpris de la rapidité avec laquelle cette tempête s’est intensifiée … et à l’heure de la nuit où la plupart des gens sont à la maison et au lit, cela crée une situation très dangereuse», a déclaré le directeur des services d’urgence, Ed Conrow.

À Chicago, 46 ​​centimètres de neige fraîche ont forcé les écoles publiques à annuler les cours en personne pour mardi. Quelques heures plus tôt, le long du golfe du Mexique, normalement doux, le skieur de fond Sam Fagg a frappé de la poudreuse fraîche sur la plage de Galveston, au Texas.

Les pannes de courant affectent deux millions de foyers au Texas

Les pires pannes d’électricité aux États-Unis se sont produites au Texas, affectant plus de deux millions de foyers et d’entreprises.

Les responsables du Texas ont demandé 60 générateurs à la Federal Emergency Management Agency des États-Unis et prévoyaient de donner la priorité aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers. L’État a ouvert 35 abris à plus de 1 000 occupants, a indiqué l’agence.

Plus de 500 personnes ont cherché le confort dans un refuge de Houston. Le maire Sylvester Turner a déclaré que d’autres centres de réchauffement avaient été fermés parce qu’ils avaient perdu de l’électricité.

Des centaines de milliers de personnes ont perdu de l’électricité dans d’autres régions du pays en raison des tempêtes de verglas. Quatre millions de personnes ont perdu le pouvoir au Mexique.

Les services publics du Minnesota au Texas ont mis en place des pannes de courant continuelles pour alléger le fardeau des réseaux électriques qui doivent répondre à la demande extrême de chaleur et d’électricité.

Des pannes de courant de plus d’une heure ont commencé vers l’aube mardi pour Oklahoma City et plus d’une douzaine d’autres communautés, arrêtant les radiateurs, les fours et les lumières électriques alors que les températures oscillaient autour de moins 22 degrés Celsius.

Oklahoma Gas & Electric a annulé ses projets de coupures supplémentaires, mais a exhorté les utilisateurs à régler les thermostats à 20 degrés Celsius, à éviter d’utiliser de gros appareils électriques et à éteindre les lumières ou les appareils non utilisés.

La société énergétique Entergy, qui opère dans le sud des États-Unis, a déclaré que les pannes étaient utilisées pour éviter des pannes d’électricité plus longues dans un contexte de forte demande d’électricité.

Les pannes de courant dans le Nebraska sont survenues au milieu des temps les plus froids jamais enregistrés: à Omaha, la température a atteint un creux de moins 30 degrés Celsius, la plus froide depuis 25 ans.

Le Southwest Power Pool, un groupe de services publics couvrant 14 États, a déclaré que les pannes étaient «un dernier recours pour préserver la fiabilité du système électrique dans son ensemble».

Les pannes ont forcé certains à se démener pour administrer des doses de vaccin qui doivent être maintenues à des températures extrêmement froides.

Les responsables du Texas ont déclaré que plus de 400 000 doses de vaccin attendues pour le moment n’arriveront qu’au moins mercredi en raison de la tempête.

Pendant ce temps, à travers les États-Unis, des accidents de voiture sur des routes verglacées et une intoxication au monoxyde de carbone alors que les gens utilisaient des mesures extrêmes pour chauffer les maisons ont été signalés.

Plusieurs villes ont enregistré des creux records: au Minnesota, la station météorologique de Hibbing / Chisholm a enregistré moins 39 degrés Celsius. Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a chuté à moins 26 degrés Celsius.

A midi, plus de 2700 vols américains avaient été annulés, menés par plus de 800 à l’aéroport international de Dallas Fort Worth et plus de 700 à Bush Intercontinental à Houston.

Les autorités ont supplié les habitants de rester chez eux mardi. Environ 100 systèmes scolaires ont été fermés, ont retardé l’ouverture ou sont passés à des classes éloignées en Alabama, où les prévisionnistes ont déclaré que les conditions pourraient ne pas s’améliorer tant que les températures ne dépasseraient pas le point de congélation mercredi après-midi.