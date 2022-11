Au moins 20 migrants se noient au large de l’île grecque, des dizaines d’autres seraient morts

Mercredi, les sauveteurs grecs ont récupéré 20 corps de migrants qui se sont noyés après le chavirement de leur petit bateau alors qu’ils tentaient de traverser la Turquie vers la Grèce, ont indiqué les garde-côtes, et des dizaines d’autres seraient morts.

Le bateau a coulé mardi dans une mer agitée et des vents violents et une opération de recherche et de sauvetage était toujours en cours au large de l’île grecque d’Eubée mercredi, ont indiqué les garde-côtes.

Douze personnes ont été secourues, mais les survivants ont déclaré aux autorités que 68 personnes étaient à bord.

Le nombre de demandeurs d’asile essayant d’atteindre l’Europe depuis la Turquie, principalement depuis des pays déchirés par la guerre ou frappés par la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique, a diminué depuis la crise migratoire de 2015 en Europe.

Mais les autorités grecques disent avoir constaté une augmentation des tentatives d’entrée par ses frontières terrestres et maritimes avec la Turquie.

Le naufrage au large d’Eubée était le deuxième impliquant un bateau de migrants cette semaine. Lundi, quatre migrants ont été secourus près de l’île égéenne orientale de Samos, près de la Turquie, après le chavirement de leur canot pneumatique.