Au moins 20 étudiants tués dans l’incendie d’un dortoir d’un lycée en Guyane | Nouvelles du monde

Au moins 20 étudiants ont été tués dans un incendie dans un dortoir d’un lycée de Guyane en Amérique du Sud, ont annoncé les autorités.

Le gouvernement du pays a déclaré que plusieurs autres étudiants étaient soignés pour des blessures après l’incendie dans la ville frontalière de Mahdia, dans le sud-ouest.

Au moins six autres personnes ont été transportées par avion à 200 miles de la capitale Georgetown pour y être soignées.

L’incendie a commencé peu après minuit, heure locale, à l’école (5 heures du matin, heure du Royaume-Uni) qui accueille principalement des enfants autochtones âgés de 12 à 18 ans, selon le conseiller à la sécurité nationale Gerald Gouveia.

Le journal local Stabroek News a rapporté que l’incendie s’était déclaré dans un dortoir pour filles.

M. Gouveia a ajouté qu’il était trop tôt pour spéculer sur ce qui aurait pu causer l’incendie, ajoutant que de violents orages dans la région posaient un défi à ceux qui répondaient par voie aérienne.

« C’était une bataille pour nous », a-t-il déclaré. « Les pilotes ont été très courageux, très déterminés. »

Il a ajouté que le gouvernement et les intervenants d’urgence « ont fait un effort gigantesque » pour sauver autant de personnes que possible.

Image:

Photo : AP



Image:

Des enfants blessés arrivent à l’aéroport de Georgetown, en Guyane. Photo : AP



Le président guyanais Irfaan Ali a déclaré: « C’est un incident horrible. C’est tragique. C’est douloureux. »

Il a ajouté que son gouvernement mobilisait toutes les ressources pour s’occuper des enfants.

M. Ali a déclaré que les responsables contactaient les parents et que des psychologues aideraient les personnes touchées par l’incendie.

« Je ne peux pas imaginer la douleur des parents en ce moment », a-t-il déclaré. « C’est une catastrophe majeure. »

La parlementaire de l’opposition Natasha Singh-Lewis a appelé à une enquête approfondie.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise à l’avenir », a-t-elle déclaré.