Au moins 20 corps retrouvés dans une fosse commune au Congo, soupçonnés de rebelles liés à l’Etat islamique

Les restes d’au moins 20 personnes ont été retrouvés enterrés dans une fosse commune dans une zone utilisée pour cultiver le cacao dans le village de Ndoma, dans la province congolaise du Nord-Kivu, ce week-end, selon les autorités locales et un porte-parole militaire.

Une équipe d’officiers de médecine légale et de sécurité a exhumé les corps après que les habitants des villages du territoire de Beni ont trouvé des os et des vêtements et ont alerté les autorités.

Jusqu’au début de cette année, la zone était sous le contrôle des Forces démocratiques alliées, ou ADF, une milice rebelle liée au groupe État islamique. La zone est désormais contrôlée par l’armée congolaise. Muyisa Kambale Sindani, représentant du village voisin de Kilya, a déclaré samedi que les restes avaient été inhumés « dans la dignité et la sécurité ». Il a confirmé que les ossements d’au moins 20 personnes avaient été retrouvés, mais qu’il n’était pas possible de poursuivre les recherches en raison du manque de sécurité dans la région. Il n’était pas immédiatement clair depuis combien de temps les corps étaient là. L’est du Congo est en proie à la violence depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés se battent pour le pouvoir, l’influence et les ressources et certains pour protéger leurs communautés. Les attaques des ADF se sont concentrées sur la province du Nord-Kivu, mais le groupe a récemment étendu ses opérations dans la province voisine de l’Ituri et dans des zones proches de la capitale régionale, Goma, au Sud-Kivu. Les rebelles sont accusés par l’ONU et des groupes de défense des droits de cibler, de mutiler, de violer et d’enlever des civils, y compris des enfants. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole régional de l’armée congolaise, a déclaré que la région était un bastion des ADF.

« Il y a des innocents qui ont été enterrés ici. C’est vraiment une fosse commune », a-t-il dit, mais a noté que parmi les ossements qui ont été retrouvés, il y avait des insignes militaires.

Mwalushayi a promis que les autorités enquêteraient et traduiraient les responsables en justice.

Les riverains réclament plus de protection de la part du gouvernement mais aussi la justice.

« Nous exigeons que justice soit faite pour que les auteurs de ce massacre répondent de leurs actes et donnent l’exemple aux autres rebelles pour qu’ils cessent de nous tuer injustement », a déclaré Richard Kakule, un agriculteur de Ndoma. Après que les médecins légistes et les experts aient récupéré les restes et les aient placés dans des sacs mortuaires blancs, les habitants ont organisé une petite cérémonie et ont chanté tout en enterrant les corps de leurs propres mains. Les rebelles ADF sont actifs dans l’est du Congo depuis des décennies et ont tué des milliers de personnes dans la région depuis qu’ils ont refait surface en 2013.

Plus tôt cette année, les États-Unis ont offert une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information susceptible de conduire à la capture du chef du groupe, Seka Musa Baluku.