Au moins 2 tués et plusieurs autres blessés alors que des roquettes de Gaza pleuvent sur Israël (VIDEOS)

Les deux décès sont survenus après qu’une roquette a frappé directement une maison dans la ville méridionale d’Ashkelon. Une personne a été grièvement blessée par le projectile et cinq autres ont été légèrement blessées, ont rapporté les médias israéliens, citant un ambulancier paramédical sur les lieux.

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montreraient les conséquences du barrage en cours, y compris des voitures et des bâtiments incendiés.

כך נראה המטח לעבר אשקלון לפני כמה דקות. pic.twitter.com/61dJWaS823 – almog boker (@bokeralmog) 11 mai 2021

Auparavant, une école vide et un autre bâtiment avaient été touchés à Ashkelon. Plusieurs autres roquettes auraient causé des dégâts à Ashdod. Au moins trois personnes ont subi des blessures légères, dont un jeune de 12 ans qui a été blessé par des éclats d’obus à Ashkelon.

JUSTE MAINTENANT: Une école de la ville israélienne d’Ashkelon a été touchée par une roquette tirée de Gaza.Heureusement, l’école avait été annulée en raison des tirs de roquettes en cours, le bâtiment était donc vide à l’époque. avait été des enfants à l’intérieur? pic.twitter.com/Yk7TVG4DcG – Avi Mayer (@AviMayer) 11 mai 2021

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont demandé aux habitants d’Ashkelon de trouver un abri pendant que les tirs de roquettes continuent d’être dirigés vers la ville. Les FDI ont ordonné la fermeture des écoles dans les communautés israéliennes près de Gaza et limité les rassemblements intérieurs et extérieurs. Les entreprises ne sont autorisées à rester ouvertes que si elles sont situées à proximité d’abris anti-bombes.

Plus de 200 roquettes auraient été tirées depuis Gaza, une enclave contrôlée par le groupe militant du Hamas, depuis lundi soir, bien que la plupart des projectiles n’aient fait aucune victime. Une vague précédente de roquettes a fait 6 blessés civils après qu’un immeuble d’appartements ait été touché à Ashkelon. Un autre Israélien était « Légèrement blessé » dans une attaque impliquant un missile antichar, a déclaré Tsahal.

Le groupe militant du Jihad islamique aurait pris la responsabilité du tir du missile antichar, tandis que le Hamas a déclaré qu’il était à l’origine de plusieurs frappes de roquettes.

L’armée israélienne a répondu par des frappes de représailles, affirmant avoir frappé au cours de la nuit 130 cibles du Hamas et du Jihad islamique à Gaza. L’attaque aurait tué 15 combattants et détruit des installations et des sites de fabrication d’armes utilisés par les militants. Lors de frappes consécutives, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait tué plusieurs commandants du Jihad islamique, y compris un haut responsable des roquettes.

Selon les médias, un porte-parole du Jihad islamique a confirmé que trois de ses commandants militaires avaient été tués dans des attaques israéliennes, jurant que «La réponse à leur assassinat sera dure.»

S’exprimant mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël « intensifier » frappes contre le Hamas. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a lancé un avertissement similaire, s’engageant à porter un coup décisif contre les militants à Gaza. «Pour chaque jour d’attaques contre des citoyens israéliens, nous ramènerons les organisations terroristes en arrière des années. Nous ne nous arrêterons pas tant que le calme ne reviendra pas ». il a dit.

La violence fait suite à des jours de troubles liés aux expulsions forcées prévues de résidents palestiniens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. L’intention d’Israël de retirer les familles et de les remplacer par des colons juifs a déclenché des manifestations qui ont conduit à des affrontements sanglants avec les forces de sécurité israéliennes. Selon le Croissant-Rouge, plus de 330 Palestiniens ont été blessés lundi après que la police a fait une descente dans la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint islamique situé sur le mont du Temple, connu des musulmans sous le nom de Haram esh-Sharif.

