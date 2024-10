Au moins 2 morts et 6 blessés en Israël suite à des roquettes lancées depuis le Liban

Le Hezbollah a déclaré mercredi que ses combattants avaient repoussé l’avancée des troupes israéliennes lors d’affrontements le long de la frontière, un jour après qu’Israël a déclaré avoir tué deux successeurs du leader assassiné du mouvement militant libanais soutenu par l’Iran.

Le Hezbollah lance des roquettes contre Israël depuis un an parallèlement à la guerre à Gaza et le combat désormais dans des affrontements terrestres qui s’étendent le long de la frontière montagneuse du Liban avec Israël.

Le groupe a déclaré avoir tiré plusieurs salves de roquettes sur les troupes israéliennes près du village de Labbouneh, dans la partie occidentale de la zone frontalière, près de la côte méditerranéenne, et avoir réussi à les repousser.

Plus à l’est, il a déclaré avoir attaqué des soldats israéliens dans le village de Maroun el-Ras et tiré des barrages de missiles sur les forces israéliennes avançant vers les villages frontaliers jumeaux de Mays al-Jabal et Mouhaybib.

Des sirènes de roquettes ont retenti mercredi en permanence dans le nord d’Israël, y compris dans la principale ville portuaire de Haïfa, à la suite de tirs nourris en provenance du Liban. L’armée israélienne a déclaré qu’environ 40 projectiles avaient été lancés lors d’un barrage sur Haïfa, dont certains ont été interceptés tandis que d’autres sont tombés dans la zone.

Les ambulanciers israéliens ont déclaré que deux personnes avaient été tuées lors de frappes à Kiryat Shmona, près de la frontière, et qu’au moins six personnes avaient été blessées à Haïfa.

De la fumée et des incendies s’élèvent du site d’une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, Beyrouth, mardi soir. (Hassan Ammar/Associated Press)

Par ailleurs, au moins six personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lors d’une attaque à l’arme blanche mercredi dans la ville israélienne de Hadera.

La police israélienne a déclaré que les six victimes avaient été attaquées sur quatre scènes de crime distinctes. La police n’a pas fourni d’autres détails dans l’immédiat, mais a publié une brève vidéo de l’arrestation de l’agresseur présumé.

Sur les six personnes transportées d’urgence à l’hôpital, au moins deux étaient dans un état grave, selon les autorités médicales.

Les frappes aériennes israéliennes meurtrières au Liban se poursuivent

L’escalade au Liban, après un an de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, fait craindre un conflit plus large au Moyen-Orient qui pourrait aspirer l’Iran et la superpuissance alliée d’Israël, les États-Unis. L’Iran a tiré un barrage de missiles sur Israël la semaine dernière, Israël étant aidé dans sa défense aérienne par un certain nombre d’alliés.

Le Moyen-Orient attend la réponse d’Israël à cette frappe menée par Téhéran en représailles à l’escalade israélienne au Liban. Biden a déclaré qu’Israël devrait envisager des cibles alternatives aux frappes sur les champs pétroliers ou les sites nucléaires iraniens.

REGARDER l Expliquer les défis et les périls liés à une frappe sur un site nucléaire iranien : Israël va-t-il attaquer les installations nucléaires iraniennes ? | À propos de ça Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié la frappe de missiles balistiques iraniens contre Israël de « grave erreur », promettant de riposter. Andrew Chang analyse la réponse potentielle d’Israël et la probabilité que les installations nucléaires, les raffineries de pétrole, les infrastructures et les dirigeants militaires iraniens soient pris pour cible.

Le président américain Joe Biden devrait s’entretenir mercredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet d’éventuelles représailles israéliennes contre l’Iran suite à une frappe de missile iranienne la semaine dernière.

Ces dernières semaines, Israël a perpétré une série d’assassinats de hauts dirigeants du Hezbollah et lancé des opérations terrestres dans le sud du Liban qui se sont encore étendues cette semaine.

Israël a lancé mercredi des frappes aériennes, notamment sur des cibles éloignées de la zone de combat frontalière. Le ministère libanais de la Santé a déclaré que quatre personnes avaient été tuées et dix autres blessées par une frappe qui a frappé la ville de Wardaniyeh, au nord de Sidon, le long de la côte.

Israël a déclaré que des troupes appartenant à quatre divisions avaient opéré au Liban depuis la première annonce de l’opération terrestre le 1er octobre. Il n’a pas confirmé qu’ils y avaient établi une présence permanente.

Des citoyens turcs transportent leurs affaires alors qu’ils arrivent mercredi à Beyrouth à un point de rassemblement pour monter à bord d’un navire de la marine turque devant être évacué du Liban. (Hussein Malla/Associated Press)

Le bombardement israélien du Liban a tué plus de 2 100 personnes, pour la plupart au cours des deux dernières semaines, et forcé 1,2 million de personnes à quitter leurs foyers. Israël affirme qu’il n’a pas d’autre choix que de frapper le Hezbollah afin que des dizaines de milliers d’Israéliens puissent retourner dans leurs maisons qu’ils ont fuies sous les tirs de roquettes du Hezbollah.

Les brûlés des frappes israéliennes sont soignés dans une unité spécialisée de l’hôpital Geitaoui de Beyrouth, unique en son genre dans le pays. Les journalistes de Reuters ont vu des infirmières changer doucement la gaze des patients, dont certains étaient enveloppés jusqu’au cou en raison de la gravité des brûlures.

Mahmoud Dhaiwi, un soldat libanais, a déclaré à Reuters qu’il n’était pas en service et qu’il se dirigeait vers la plage lorsque sa voiture a été heurtée par une frappe israélienne. Tout son corps était brûlé.

Dans la nuit, Israël a de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth et a déclaré avoir tué un responsable du budget et de la logistique du Hezbollah, Suhail Hussein Husseini.

Ce quartier de banlieue densément peuplé et prospère a été abandonné par de nombreux habitants suite aux avertissements d’évacuation israéliens. Certains Libanais font des parallèles entre les avertissements et ceux observés à Gaza au cours de l’année dernière, faisant craindre que Beyrouth ne soit confrontée à la même ampleur de destruction.