Au moins 2 et 4 blessés dans l’usine de LyondellBasell

Au moins deux personnes sont mortes et quatre sont blessées après une fuite de produits chimiques dans une usine de la banlieue de Houston mardi soir, ont annoncé des responsables de l’entreprise.

L’incident impliquait une « très petite » fuite d’acide acétique dans l’installation de LyondellBasell dans le complexe de La Porte à l’est de Houston, a déclaré le commissaire des incendies du comté de Harris, Laurie Christensen, lors d’une conférence de presse.

L’incident a commencé vers 19h35 lorsque « LyondellBasell La Porte a demandé le soutien de La Porte EMS concernant un incident faisant de nombreuses victimes dans leurs installations », a déclaré à CNN le responsable de l’information de La Porte, Lee Woodward.

L’acide acétique « est un acide chimique utilisé dans le vinaigre de qualité alimentaire », a déclaré Christensen. « Le problème qui se produit est de graves brûlures, nocives en cas d’ingestion, toxiques en cas d’inhalation et nocives pour la peau. »

La cause de la fuite n’a pas été indiquée, mais le bureau du commissaire des incendies du comté de Harris a déterminé qu’elle n’était pas causée par une explosion ou un incendie, ils ont a déclaré sur Twitter.

LyondellBasell est le troisième plus grand fabricant de produits chimiques aux États-Unis. Basée à Houston, l’usine de La Porte a été construite en 2017.

Le porte-parole de la société, Chevalier Gray, a déclaré dans un communiqué que deux personnes sont décédées et quatre autres ont été brûlées et ont été transportées pour recevoir des soins médicaux. Tous les employés ont été comptabilisés, a déclaré plus tard la société.

Christensen a également déclaré que le bureau du maréchal surveillait 31 autres personnes, mais que la fuite était contenue dans l’installation. Il a été isolé et il n’y a aucune menace pour la ville de LaPorte pour le moment, a déclaré le bureau du maréchal sur Twitter.

« La zone se trouve dans le comté de Harris non constitué en société, adjacent à la ville de La Porte. Il n’y a aucun abri en place ou d’autres actions de protection recommandées pour la communauté de La Porte pour le moment », selon un communiqué publié par La Porte EMS.

La juge du comté de Harris, Line Hidalgo, qui représente La Porte, a déclaré sur Twitter qu’elle avait « le cœur brisé d’entendre parler de deux décès » dans l’établissement.

« Notre comté et d’autres agences de premiers intervenants s’efforcent de soutenir les autres travailleurs touchés et de vérifier que l’incident est contenu », a déclaré Hidalgo dans un tweet, ajoutant: « Reconnaissant à tous les intervenants. »

Contribuer : The Associated Press.