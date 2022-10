Au moins 2 Canadiennes et leurs enfants rapatriés du camp de détention de l’EIIS

Au moins deux Canadiennes ont quitté un camp de détention en Syrie où se trouvent des combattants de l’EI et des membres de leur famille, a appris CBC News.

Les femmes ont traversé le camp d’al-Roj dans le nord-est de la Syrie en direction du nord de l’Irak mardi matin avec un nombre inconnu d’enfants, selon plusieurs sources.

L’intention est que les femmes et les enfants soient rapatriés au Canada, ont indiqué les sources.

Une fillette canadienne orpheline de cinq ans a également été réunie au Canada en 2020 après que sa famille a été tuée dans une frappe aérienne.

Une source extérieure a aidé à rapatrier un enfant l’année dernière du même camp de détention. Le diplomate américain Peter Galbraith a aidé à libérer une fillette canadienne de 4 ans en mars 2021 et a appelé le Canada à rapatrier tous les enfants encore bloqués là-bas.

Quelques mois plus tard, le gouvernement canadien a délivré un passeport d’urgence à la mère de l’enfant de 4 ans afin qu’elle puisse rentrer au Canada et retrouver sa fille.

La position du Canada est qu’il n’enverra pas d’assistance consulaire pour rencontrer ces femmes, invoquant des raisons de sécurité, même si un certain nombre d’autres pays occidentaux l’ont fait.

L’année dernière, lorsque l’enfant de 4 ans a été libéré, Affaires mondiales Canada a déclaré que « compte tenu de la situation sécuritaire sur le terrain, la capacité du gouvernement du Canada à fournir tout type d’assistance consulaire en Syrie demeure extrêmement limitée ».

Mais le ministère a déclaré que les responsables consulaires étaient “activement en contact avec les autorités kurdes syriennes pour obtenir des informations sur les Canadiens sous leur garde”.

REGARDEZ/Les mères canadiennes à l’intérieur d’un camp de détention de l’EIIS

Les mères canadiennes à l’intérieur d’un camp de détention de l’EIIS Alors que la nouvelle se répand dans le camp de détention syrien d’al-Roj pour les familles des combattants de l’EIIS qu’une fillette canadienne de quatre ans a été libérée, d’autres mères s’efforcent d’envoyer leurs propres enfants en lieu sûr. Certains disent qu’ils ne pourraient pas survivre sans eux, tandis que d’autres supplient le Canada de les mettre en sécurité.

Selon les estimations de Human Rights Watch en mars 2021, au moins 23 enfants canadiens – la plupart âgés de moins de six ans – étaient toujours dans des camps de détention en Syrie.

Beaucoup vivent à al-Roj et al-Hol, où des centaines d’adultes et d’enfants sont morts à cause des combats dans la région, du manque de soins médicaux ou de l’insalubrité, a indiqué le groupe.

La France a rapatrié 40 enfants et 15 femmes des camps gérés par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie la semaine dernière. Le gouvernement australien a déclaré qu’il se préparait à rapatrier les femmes et les enfants australiens des combattants de l’État islamique des camps de détention.

Depuis l’année dernière, le Kazakhstan a rapatrié plus de 600 de ses citoyens, principalement des femmes et des enfants, ainsi que des combattants présumés de l’EI. La Russie a arrêté des dizaines d’orphelins. La Finlande a libéré six enfants et deux mères l’année dernière.

Le gouvernement belge indique qu’il prévoit de rapatrier des dizaines d’enfants et envisage d’accepter certaines femmes avec enfants au cas par cas.

CBC News a demandé confirmation à Affaires mondiales Canada du rapatriement en cours et attend une réponse.

