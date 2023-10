Au moins 199 personnes sont retenues captives par le Hamas, selon Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’armée israélienne a porté à 199 le nombre de personnes retenues captives par le Hamas dans la bande de Gaza.

« Nous avons informé les familles de 199 otages », a déclaré lundi le porte-parole militaire Daniel Hagari lors d’un point de presse.

« Les efforts contre les otages constituent une priorité nationale absolue. L’armée et Israël travaillent sans relâche pour les ramener. »

Les responsables israéliens avaient précédemment estimé que 155 personnes étaient retenues captives par le groupe armé palestinien.

Le Hamas a enlevé des Israéliens et des étrangers à Gaza lors de ses attaques du 7 octobre contre Israël, les plus meurtrières dans le pays depuis des décennies.

L’attaque à plusieurs volets, baptisée Opération Al-Aqsa Flood, a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et en a blessé environ 3 500 autres, selon les responsables israéliens.

Israël a répondu par d’intenses attaques aériennes sur Gaza, rasant des quartiers autrefois densément peuplés et imposant un blocus total sur l’enclave.

Environ 2 800 personnes ont été tuées et plus de 10 000 blessées dans l’enclave assiégée et en Cisjordanie occupée, selon des responsables palestiniens. On estime qu’un millier de personnes supplémentaires seraient coincées sous les décombres des bâtiments détruits.

Le Hamas a déclaré dimanche que neuf captifs avaient été tués lors de frappes aériennes israéliennes au cours des dernières 24 heures.

Cette annonce intervient un jour après que le groupe a déclaré que 13 captifs avaient été tués dans les bombardements israéliens, ce que les responsables israéliens ont démenti.

La dernière affirmation, qui porte à 22 le nombre de captifs qui auraient été tués, n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Lundi, l’agence de presse Reuters a cité deux sources de sécurité égyptiennes anonymes affirmant qu’un accord avait été conclu pour ouvrir le terminal de Rafah et permettre l’arrivée d’une aide indispensable dans l’enclave.

Mais le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié qu’un cessez-le-feu ait été conclu.

« Il n’y a actuellement aucune trêve ni aide humanitaire à Gaza en échange du retrait des étrangers », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden a souligné la nécessité d’une aide humanitaire pour les Palestiniens lors d’appels avec Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Washington cherche également à évacuer ses citoyens et a demandé aux gens de se rapprocher du passage pour pouvoir partir.

Il y a entre 500 et 600 Palestiniens-Américains possédant la double nationalité à Gaza, selon les estimations du gouvernement américain.

Biden a également exhorté Israël à suivre les règles de la guerre dans sa réponse aux attaques du Hamas, contrairement aux déclarations antérieures soutenant le droit d’Israël à riposter.

« L’écrasante majorité des Palestiniens n’a rien à voir avec les attaques effroyables du Hamas et en souffrent », a déclaré Biden dimanche.

Gaza est entrée lundi dans sa cinquième journée consécutive sans électricité, poussant les services vitaux, notamment les soins de santé, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, au bord de l’effondrement.