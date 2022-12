Au moins 19 morts, dont des enfants, lorsqu’un pétrolier explose dans un tunnel piégeant les victimes dans des véhicules

Un pétrolier s’est renversé et a pris feu dans un tunnel tuant au moins 19 personnes, dont des enfants, et en blessant des dizaines.

Des images d’horreur montrent les restes brûlés de véhicules dans le tunnel de Salang en Afghanistan et de la fumée s’échappant de l’entrée.

Les restes de véhicules à l’intérieur du tunnel de Salang Crédit : Twitter

De la fumée s’échappant de l’entrée du tunnel Crédit : Twitter

Les sauveteurs ont retrouvé au moins 19 corps dans le tunnel Crédit : Twitter

“Un pétrolier s’est renversé et a pris feu dans le tunnel de Salang, ce qui a ensuite incendié plusieurs autres véhicules”, a déclaré le porte-parole du ministère des Travaux publics, ajoutant que le bilan devrait s’alourdir.

Abdullah Afghan Mal, un haut responsable de la santé à Parwan, a déclaré que de nombreux morts comprenaient des femmes et des enfants gravement brûlés.

“Parmi les morts, il était très difficile d’identifier qui était un homme et qui était une femme”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la province de Parwan, Said Himatullah Shamim, a déclaré que les survivants restaient piégés sous les décombres.

Il y a cinq femmes et deux enfants parmi les morts, a-t-il dit, et les autres sont des hommes gravement brûlés et ne peuvent pas être reconnus.

On ne sait pas immédiatement ce qui a causé l’incident, qui s’est produit vers 20h30.

Le col était désormais fermé à la circulation alors que des équipes de secours en hélicoptères se déployaient sur le site, ont indiqué des responsables.

Le col de Salang, l’une des autoroutes de montagne les plus hautes du monde à environ 12 000 pieds et un tunnel de 1,6 mile.

Le col traverse la chaîne de montagnes Hindu Kush qui relie la capitale Kaboul au nord.

Salangé comme une prouesse technique une fois terminé, le col de Salang est souvent fermé pendant des jours en raison d’accidents, de fortes chutes de neige et d’avalanches pendant l’hiver.

En 2010, des avalanches ont tué plus de 150 personnes dans le col de Salang.