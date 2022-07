Au moins 19 morts dans deux fusillades en masse en Afrique du Sud, selon la police

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au moins 19 personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées dans deux fusillades dans deux bars distincts en Afrique du Sud samedi soir.

La première fusillade a eu lieu vers minuit, heure locale, avec des hommes armés ciblant les clients d’un bar de Johannesburg, tuant 15 personnes et en blessant un nombre indéterminé d’autres. La deuxième fusillade a vu deux hommes entrer dans un bar à Pietermaritzburg et ouvrir le feu au hasard sur des clients, tuant au moins quatre personnes et en blessant huit.

“L’enquête primaire suggère que ces personnes s’amusaient ici, dans une taverne autorisée opérant aux bonnes heures”, a déclaré le commissaire de police Elias Mawela à l’Associated Press à propos de la première fusillade.

“Tout d’un coup, ils ont entendu des coups de feu, c’est-à-dire lorsque des gens ont essayé de sortir en courant de la taverne. Nous n’avons pas tous les détails pour le moment sur le motif et pourquoi ils ciblaient ces personnes”, a-t-il ajouté. . “Vous pouvez voir qu’une arme à feu de gros calibre a été utilisée et qu’elle tirait au hasard. Vous pouvez voir que chacune de ces personnes avait du mal à sortir de la taverne.”

Mawela a poursuivi en disant que les assaillants avaient utilisé un pistolet de 9 mm et des fusils lors de la première attaque. On ne sait pas quelles armes ont été utilisées lors de l’attaque de Pietermaritzburg. Le commissaire de police de cette région a déclaré que les responsables travaillaient “24 heures sur 24” pour trouver des suspects.

Les incidents surviennent environ deux semaines après que 22 adolescents ont été retrouvés morts dans un autre bar de la ville côtière d’East London. Cependant, les adolescents n’ont montré aucun signe extérieur de blessure et les autorités se sont tournées vers un laboratoire de toxicologie pour déterminer la cause de leur décès.

Les rapports initiaux suggéraient que les adolescents étaient peut-être morts dans une bousculade, mais cela a ensuite été exclu. Les autorités n’ont pas encore publié les résultats du laboratoire de toxicologie.

Les médias locaux dit que le propriétaire de la boîte de nuit, qui n’a pas encore été nommé, pourrait bientôt faire face à des accusations pour avoir servi de l’alcool à des mineurs.

Les défunts comprennent au moins neuf filles et 12 garçons. La police a découvert au moins 17 des adolescents morts lorsqu’ils sont arrivés à la discothèque vers 4 heures du matin le 26 juin, tandis que cinq autres sont décédés plus tard à l’hôpital ou sur le chemin de l’hôpital.