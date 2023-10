Au moins 189 corps retrouvés en décomposition dans une maison funéraire du Colorado, contre 115, selon les responsables

DENVER (AP) — Les restes d’au moins 189 corps en décomposition ont été retrouvés et retirés d’une maison funéraire du Colorado, contre environ 115 signalés lorsque les corps ont été découverts il y a deux semaines, ont annoncé mardi des responsables.

Les restes ont été retrouvés par les autorités en réponse à un rapport faisant état d’une odeur nauséabonde à la maison funéraire Return to Nature, à l’intérieur d’un bâtiment décrépit de la petite ville de Penrose, au Colorado.

Les efforts pour identifier les restes ont commencé la semaine dernière avec l’aide d’une équipe du FBI déployée lors d’événements faisant de nombreuses victimes comme les accidents d’avion. Le shérif de Fremont, Allen Cooper, a décrit la scène comme « horrible ».

Cette découverte a eu lieu après que les propriétaires de la maison funéraire Return to Nature n’aient pas payé leurs impôts au cours des derniers mois, aient été expulsés de l’une de leurs propriétés et poursuivis en justice pour factures impayées par un crématoire qui a cessé de faire affaire avec eux il y a près d’un an.

Un jour après que l’odeur nauséabonde ait été signalée, le directeur du bureau d’État des enregistrements des pompes funèbres et des crématoires s’est entretenu au téléphone avec le propriétaire Jon Hallford. Il a reconnu avoir un « problème » sur le site de Penrose et a affirmé y pratiquer la taxidermie, selon un ordre des autorités de l’État daté du 5 octobre.

Les autorités, confrontées à une « odeur abominable », sont entrées dans le bâtiment négligé de la maison funéraire avec un mandat de perquisition le 4 octobre et ont trouvé les corps en décomposition.

Les tentatives pour joindre Hallford, sa femme Carie et Return to Nature ont échoué. De nombreux SMS envoyés au salon funéraire sollicitant des commentaires sont restés sans réponse. Personne n’a répondu au téléphone professionnel ni n’a renvoyé un message vocal laissé mardi.

L’entreprise, qui proposait des crémations et des enterrements « verts » sans liquides d’embaumement, a continué ses activités alors que ses problèmes s’aggravaient.

En vertu de la loi du Colorado, les enterrements verts sont légaux, mais le code de l’État exige que tout corps non enterré dans les 24 heures soit correctement réfrigéré.

Le Colorado a certaines des règles les plus faibles du pays en matière de salons funéraires, sans inspections de routine ni exigences de qualification pour les exploitants de salons funéraires.

La semaine dernière, plus de 120 familles craignant que leurs proches ne se trouvent parmi les restes ont contacté les forces de l’ordre à propos de cette affaire.

Le coroner du comté d’El Paso, Leon Kelly, a déclaré que l’identification des restes retrouvés pourrait prendre des semaines.

Rien n’indique que les régulateurs de l’État ont visité le site ou contacté Hallford avant plus de 10 mois après l’expiration de l’enregistrement du salon funéraire Penrose. L’année dernière, les législateurs de l’État ont donné aux régulateurs le pouvoir d’inspecter les salons funéraires sans le consentement des propriétaires, mais aucun argent supplémentaire n’a été prévu pour accroître les inspections.

___

Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

Jesse Bedayn et Matthew Brown, Associated Press