Au moins 189 corps en décomposition retirés d’une maison funéraire « verte » du Colorado | Actualités américaines

Les restes d’au moins 189 personnes ont été retirés d’une maison funéraire aux États-Unis qui propose des enterrements « verts ».

Les corps en décomposition et mal entreposés ont été découverts pour la première fois il y a deux semaines après des rapports faisant état d’une « odeur odieuse » provenant d’un bâtiment de la maison funéraire Return to Nature à Colorado.

Dans un premier temps, le nombre de corps n’a pas pu être confirmé. Tous les restes ont été enlevés vendredi, mais les autorités ont déclaré que le nombre exact de personnes décédées pourrait changer au fur et à mesure de l’identification.

Le shérif de Fremont, Allen Cooper, a décrit la scène à l’intérieur du salon funéraire comme « horrible », mais n’a pas fourni plus de détails.

Les autorités sont entrées pour la première fois dans la maison funéraire le 4 octobre après que des voisins ont déclaré qu’ils avaient remarqué l’odeur depuis des jours.

La maison funéraire annonce les crémations et les enterrements « verts » sans liquides d’embaumement.

Les enterrements verts sont légaux en vertu de la loi du Colorado. Les restes qui ne sont pas enterrés dans les 24 heures doivent cependant être correctement réfrigérés.

Les responsables ont déclaré qu’ils commenceraient à informer les membres de la famille dans les prochains jours à mesure que les restes seraient identifiés.

La semaine dernière, plus de 120 familles craignant que leurs proches ne se trouvent parmi les restes ont contacté la police à ce sujet.

L’identification des restes retrouvés pourrait prendre des semaines et nécessiter la prise d’empreintes digitales, la recherche de dossiers médicaux ou dentaires et des tests ADN.

Les propriétaires de la Maison Funéraire Retour à la Nature n’avaient pas payé leurs impôts au cours des derniers mois, ont été expulsés de l’une de leurs propriétés et ont été poursuivis pour factures impayées par un crématoire qui a cessé de faire affaire avec eux il y a près d’un an, selon des archives publiques et des entretiens. avec les gens qui ont travaillé avec eux.

Un jour après que l’odeur a été signalée, un responsable s’est entretenu avec le propriétaire, Jon Hallford, qui a tenté de dissimuler le stockage inapproprié des cadavres et a affirmé qu’il pratiquait la taxidermie sur le site, selon les autorités de l’État.

Dans les jours qui ont suivi la découverte, la police a déclaré que les propriétaires coopéraient alors que les enquêteurs cherchaient à déterminer si des crimes avaient été commis.