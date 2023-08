Au moins 18 nouveaux décès signalés dans les incendies de forêt en Grèce

Les pompiers grecs ont retrouvé les corps de 18 personnes dans une zone du nord-est de la Grèce ravagée par un important incendie de forêt qui brûlait depuis des jours, ont annoncé mardi les autorités.

La police grecque a activé l’équipe d’identification des victimes de catastrophes du pays pour identifier les corps, qui ont été retrouvés près d’une cabane dans la région d’Avanta, dans la région nord-est d’Alexandroupolis, a déclaré Ioannis Artopios, porte-parole des pompiers, dans un communiqué télévisé.

Étant donné qu’aucun rapport de personnes disparues n’a été déposé dans la région, les autorités examinent la possibilité que les victimes soient des migrants qui sont entrés dans le pays depuis la frontière voisine avec la Turquie, a déclaré Artopios.

Des conditions chaudes, sèches et venteuses ont vu des dizaines d’incendies de forêt éclater à travers le pays. Lundi, deux personnes sont mortes et deux pompiers ont été blessés dans des incendies séparés dans le nord et le centre de la Grèce.

Un hélicoptère de lutte contre les incendies se prépare pour un largage d’eau près du village d’Avantas dans la région d’Evros lundi. (Alexandros Avramidis/Reuters)

Le niveau de risque d’incendie pour plusieurs régions, y compris la région élargie d’Athènes, a été classé comme « extrême » pour la deuxième journée de mardi. Les autorités ont interdit l’accès du public aux montagnes et aux forêts de ces régions jusqu’à mercredi matin au moins et ont ordonné des patrouilles militaires.

Dans le nord-est de la Grèce, un énorme mur de flammes a traversé les forêts vers Alexandroupolis pendant la nuit, incitant les autorités à évacuer huit autres villages et l’hôpital de la ville. Les flammes ont rendu le ciel au-dessus de la ville et à travers la région rouge, cachant le soleil alors que la fumée étouffante et les particules de cendres tourbillonnantes remplissaient l’air.

Des patients hospitalisés déplacés

Environ 65 des plus de 100 patients de l’hôpital d’Alexandroupolis ont été transportés vers un ferry amarré dans le port de la ville, tandis que d’autres ont été emmenés vers d’autres hôpitaux du nord de la Grèce. Le ferry a mis les voiles plus tard mardi matin pour transporter les patients vers l’ouest jusqu’à la ville portuaire de Kavala, où ils devaient être transférés vers un autre hôpital.

Le vice-ministre de la Santé, Dimitris Vartzopoulos, s’exprimant sur la télévision grecque Skai, a déclaré que la fumée et les cendres dans l’air autour de l’hôpital d’Alexandrouplolis étaient la principale raison de la décision d’évacuer l’établissement.

« Nous avons évacué en quatre heures », a déclaré Vartzopoulos.

Des patients sont allongés sur le sol d’un ferry mardi après que les autorités sanitaires ont dû les retirer d’un hôpital d’Alexandroupolis, dans la région nord-est d’Evros, en raison des incendies. (E-evros.gr/Associated Press)

Une école, plusieurs maisons et un cimetière ont été endommagés dans deux villages proches d’Alexandroupolis, où plus de 200 pompiers luttaient contre les flammes, appuyés par quatre avions et trois hélicoptères. Des dizaines d’autres maisons ont été endommagées par un autre incendie de forêt dans la région de Kavala, ont indiqué les autorités locales.

Près d’Athènes, un nouvel incendie s’est déclaré mardi matin dans la région d’Aspropyrgos, à la périphérie ouest de la capitale, incitant les autorités à émettre des ordres d’évacuation pour deux villages de la région.

La Roumanie a envoyé 56 pompiers et Chypre a envoyé deux avions largueurs d’eau pour aider à combattre l’incendie de forêt à Alexandroupolis, tandis que les pompiers français ont aidé à lutter contre un autre incendie sur l’île d’Evia.

Des résidents locaux éteignent mardi un incendie à Avanta, près d’Alexandroupolis. (Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images)

La Grèce subit des incendies de forêt destructeurs chaque été. Son incendie de forêt le plus meurtrier a tué 104 personnes en 2018, dans une station balnéaire près d’Athènes que les habitants n’avaient pas été avertis d’évacuer. Depuis, les autorités ont péché par excès de prudence, émettant rapidement des ordres d’évacuation massive chaque fois que des zones habitées sont menacées.

Le mois dernier, un incendie de forêt sur l’île touristique de Rhodes a forcé l’évacuation de quelque 20 000 touristes. Quelques jours plus tard, deux pilotes de l’armée de l’air ont été tués lorsque leur avion larguant de l’eau s’est écrasé alors qu’il plongeait bas pour lutter contre un incendie sur Evia. Trois autres décès liés à des incendies de forêt ont été enregistrés cet été.