Au moins 18 morts le jour le plus sanglant des manifestations au Myanmar alors que l’ONU exige que l’armée cesse d’utiliser la force

Les forces de sécurité du Myanmar ont de nouveau utilisé le feu réel contre ceux qui protestaient contre le coup d’État militaire dans ce pays d’Asie du Sud-Est, tuant au moins 18 manifestants et en blessant des dizaines, a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

Dimanche est devenu le jour le plus sanglant de manifestations depuis début février, lorsque l’armée a arrêté la dirigeante démocratiquement élue, Aung San Suu Kyi, pour des allégations de fraude électorale.

«La police et les forces militaires ont été confrontées à des manifestations pacifiques, utilisant une force meurtrière et une force moins que létale qui – selon des informations crédibles… – a fait au moins 18 morts et plus de 30 blessés». a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU dans un communiqué.

Des coups de feu ont été tirés par les forces de sécurité à plusieurs endroits de la plus grande ville du Myanmar, Yangon, après que des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes n’aient pas dispersé la foule.

Des photos et des vidéos qui prétendent montrer les morts et les blessés dans la ville ont été téléchargées sur les réseaux sociaux.

L’une des personnes tuées à Yangon était un éducateur qui a participé à une manifestation d’enseignants qui a été interrompue par l’utilisation de grenades assourdissantes.

La police a également réprimé un rassemblement devant une école de médecine locale, envoyant des médecins et des étudiants en blouse blanche fuir. Au moins 50 travailleurs médicaux ont été arrêtés sur le site, selon une association locale de médecins.

Les rapports de décès provenaient de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, et de Dawei dans le sud. Les manifestations dans plusieurs autres villes ont également été dispersées par le recours à la violence de la part de l’armée et de la police.

«Nous condamnons fermement l’escalade de la violence contre les manifestations au Myanmar et appelons l’armée à cesser immédiatement le recours à la force contre des manifestants pacifiques», a déclaré l’organe de l’ONU.

