Au moins 18 morts dans une vague d’attaques de missiles russes contre l’Ukraine | Guerre Russie-Ukraine

Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 130 blessées après que la Russie a frappé les plus grandes villes d’Ukraine avec des vagues de missiles.

S’exprimant lors d’un sombre discours en soirée, le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie avait lancé une quarantaine de missiles de différents types.

Plus de 200 sites ont été touchés, dont 139 maisons, avec de nombreux morts dans « un immeuble d’habitation de grande hauteur ordinaire », a déclaré Zelenskyy. « Des gens ordinaires y vivaient. »

Il a promis une réponse ferme.

« La guerre russe sera inévitablement ramenée chez nous, là où ce mal est venu, là où il doit être réprimé », a-t-il déclaré.

La ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a subi trois vagues d’attaques. Des attaques ont également eu lieu contre la capitale Kiev et dans le centre de l’Ukraine, tandis que la région méridionale de Kherson était soumise à des bombardements constants.

Oleksandra Terekhovich a couru dans le couloir de sa maison à Kharkiv lorsqu’elle a entendu la première explosion. La deuxième explosion a touché le bâtiment voisin, brisant les fenêtres et la porte, a-t-elle déclaré.

« Il n’y a plus de larmes. Notre pays vit ce qui se passe depuis maintenant deux ans. Nous vivons avec l’horreur en nous », a-t-elle déclaré à l’agence de presse AFP.

Les bombardements russes incessants ont tenu les Ukrainiens en haleine tandis que la ligne de front de 1 500 km (930 milles), où les soldats sont engagés dans la guerre des tranchées et de l’artillerie, a à peine bougé.

Les analystes affirment que la Russie a stocké des missiles à la fin de l’année dernière en préparation de la dernière campagne qui, selon un responsable américain, était une tentative d’enquêter sur les faiblesses de la défense aérienne ukrainienne.

Le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que plus de 100 immeubles d’habitation de grande hauteur avaient été endommagés lors des deux premières attaques contre la ville, la Russie utilisant des missiles S-300, Kh-32 et hypersoniques Iskander. Une attaque plus tard dans la soirée de mardi a également touché un immeuble résidentiel et d’autres infrastructures, faisant d’autres blessés.

Le maire de la ville, Ihor Terekhov, a déclaré que les gens étaient coincés dans les décombres avec des températures de -7°C (19,4°F).

“Tous ces bâtiments étaient en feu”

À Kiev, les services d’urgence ont indiqué que les destructions s’étaient étendues à quatre districts.

Sur un site, les sauveteurs avaient tendance à étourdir et à gémir les résidents tandis que les travailleurs balayaient les débris et les débris de verre.

« Il y a eu une détonation très forte et ma mère courait déjà dehors en criant que nous devions partir. Nous sommes tous allés dans le couloir », a déclaré Daniel Boliukh, 21 ans, à l’agence de presse Reuters.

“Ensuite, nous sommes allés sur le balcon pour jeter un œil et avons vu que tous ces bâtiments étaient en feu.”

Les services d’urgence ont indiqué que des immeubles d’habitation ainsi que des établissements médicaux et éducatifs avaient été endommagés dans la capitale. Certains des dégâts se sont produits à côté du bureau des Nations Unies, a déclaré la coordinatrice résidente Denise Brown dans un communiqué.

Pavlohrad, une ville industrielle de la région orientale du Dniepr, a également été attaquée. Une personne a été tuée et deux écoles et huit immeubles de grande hauteur ont été endommagés, selon le bureau présidentiel.

L’état-major général ukrainien a déclaré que les forces armées du pays avaient détruit 22 missiles et près de 20 abattus au-dessus de Kiev, a indiqué l’administration militaire de la ville.

Les récentes attaques russes représentent « un renversement alarmant » d’une tendance de l’année dernière, qui avait vu une baisse du nombre de victimes civiles suite aux attaques du Kremlin, selon l’ONU.

Plus de 10 000 civils ont été tués et près de 20 000 blessés depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, selon l’ONU.

Le Kremlin a nié avoir ciblé des civils lors du bombardement de mercredi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les raids avaient touché des entreprises produisant des missiles, des explosifs et des munitions.