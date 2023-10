Au moins 18 morts dans une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale au Nigeria : rapport | Actualités pétrolières et gazières

Au moins 18 personnes, dont une femme enceinte, sont mortes dans le sud du Nigeria lorsqu’une raffinerie de pétrole illégale a pris feu, ont déclaré un responsable de la sécurité et des habitants.

L’incendie a eu lieu tôt lundi dans le district d’Emohua, dans l’État de Rivers, lorsqu’une raffinerie artisanale a mis le feu à un réservoir de pétrole voisin, laissant les victimes grièvement brûlées, selon un rapport de l’agence de presse AFP publié mardi.

« L’incendie s’est déclaré très tard… 18 victimes ont été brûlées au point d’être méconnaissables tandis que 25 personnes blessées ont été secourues », a déclaré Olufemi Ayodele, porte-parole du corps local de sécurité et de défense civile du Nigeria.

« La plupart des victimes étaient des jeunes… une femme enceinte et une jeune femme qui se préparait pour sa cérémonie de mariage le mois prochain ont toutes été victimes », a-t-il déclaré.

Dans un autre rapport, l’agence de presse Reuters, citant un dirigeant de la communauté locale d’Ibaa, a déclaré que 37 personnes étaient mortes dans l’incendie.

« Trente-cinq personnes ont été touchées par l’incendie. Deux personnes qui ont eu la chance de s’échapper sont également décédées ce matin [Tuesday] à l’hôpital », a déclaré à Reuters Rufus Welekem, le chef de la sécurité de la communauté.

Le raffinage illégal est courant dans la région riche en pétrole du delta du Niger au Nigéria, car les habitants pauvres exploitent les pipelines pour fabriquer du carburant qu’ils revendent à profit. Cette pratique, qui peut être aussi simple que faire bouillir du pétrole brut dans des fûts pour en extraire du carburant, est souvent mortelle.

Le Nigeria – membre de l’OPEP et l’un des plus grands producteurs de pétrole d’Afrique – tente depuis des années de réprimer les raffineries illégales de brut, avec peu de succès, en partie parce que des politiciens et des responsables de la sécurité influents sont impliqués, affirment des groupes environnementaux locaux.

Le vol de pétrole brut, le vandalisme des pipelines et les batailles juridiques liées aux marées noires poussent les majors pétrolières opérant au Nigeria à vendre leurs actifs à terre et en eaux peu profondes pour se concentrer sur les opérations en eaux profondes.