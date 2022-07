Au moins 18 morts dans un accident de bus d’horreur alors que le véhicule roule, laissant les passagers pendre aux fenêtres au Nicaragua

Au moins 18 personnes ont été tuées dans un accident de bus d’horreur.

Les passagers sont restés suspendus aux fenêtres après que le véhicule s’est écrasé et a roulé au Nicaragua.

Plus d’une douzaine de personnes sont mortes dans un accident de bus d’horreur Crédit : Twitter @Managua

Le bus emmenait des migrants aux États-Unis lorsqu’il est entré en collision avec deux autres véhicules sur la colline de La Cucamonga.

Au moins 18 personnes sont mortes et 34 autres blessées.

Un communiqué de la police nationale se lit comme suit : “La police nationale a été informée du malheureux accident de la circulation survenu aujourd’hui, mercredi 27 juillet, à 6h30 de l’après-midi, au kilomètre 170 de l’autoroute sur la colline connue localement sous le nom de” La Cucamonga “. .

“Le système d’urgence du pouvoir citoyen, intégré par la police nationale, la défense civile de l’armée nicaraguayenne, le ministère de la santé, les pompiers unifiés, la migration et les étrangers et le bureau du maire municipal s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’accident, aidant les victimes et les transférant au Hôpital d’Ada.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

