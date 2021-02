Au moins 18 morts dans la répression au Myanmar

Bloomberg

Sunak prépare un raid fiscal pour combler le déficit du Royaume-Uni, risquant la rage des conservateurs

(Bloomberg) – Rishi Sunak peut faire preuve de retenue. Après une dépendance à boire du Coca-Cola à pleine puissance qui a entraîné sept obturations aux dents, il s’est rationné à un seul Coca par semaine.Quand il vient de livrer son budget mercredi, le chancelier du Trésor fait face à une bataille pour persuader son collègues de la nécessité de réduire le flux des dépenses publiques et de combler le trou douloureux dans les finances publiques, approchant les 400 milliards de livres (558 milliards de dollars). La question à laquelle il est toujours aux prises est de savoir comment payer la facture. Va-t-il augmenter les impôts, frapper les riches et récupérer les bénéfices des quelques entreprises qui les ont réalisés, comme certains le suggèrent? Ou va-t-il préparer le terrain pour des coupes dans les dépenses publiques? Ou va-t-il plutôt signaler que la douleur des réductions et des impôts devra venir, mais pas encore? Les réponses de Sunak façonneront sa propre fortune, l’identité politique du gouvernement conservateur et les chances de l’économie britannique de se remettre complètement de sa plus profonde récession. pendant 300 ans. «Nous sommes allés gros, nous sommes allés tôt, mais il y a plus à venir et il y en aura plus à venir dans le budget. Mais il y a un défi », avec les finances publiques et« je veux me mettre au niveau des gens sur le défi », a déclaré Sunak au Financial Times dans une interview vendredi. Comme les ministres des Finances du monde entier, Sunak a versé de vastes sommes d’argent aux contribuables pour sauver des emplois et des entreprises lorsque le coronavirus a forcé le gouvernement à fermer des magasins et des restaurants et à confiner les gens chez eux. «Feuille de route» pour une levée prudente de quatre mois du verrouillage, Sunak est réconcilié pour maintenir ce flux de soutien aussi longtemps que les restrictions sont en place. Ce que Bloomberg Economics dit… «La hausse des rendements obligataires au cours du mois dernier , s’il reste, cela signifierait les frais d’intérêt de la dette en pourcentage du PIB en moyenne de 1,2% sur cinq ans plutôt que de 1%. Les coûts du service de la dette ont été en moyenne de 1,7% depuis 2000. »- Dan Hanson, économiste principal. Cliquez ici pour consulter le rapport complet. Cela impliquera de prolonger le programme de soutien salarial des congés de 54 milliards de livres, ainsi que de réduire les taux des entreprises et la taxe de vente au moins jusqu’à la fin du mois de juin. Ce ne sera pas une surprise pour les collègues de Sunak et plaira à beaucoup de députés conservateurs, mais pas à tous, mercredi, mais cela va à l’encontre de son instinct de petit État conservateur, et nombre de ses collègues sont également profondément inquiet de la politique économique que leur gouvernement conservateur se retrouve à suivre. La perspective d’une hausse des impôts – y compris potentiellement une forte augmentation des prélèvements sur les entreprises – pour payer la facture est particulièrement difficile à avaler pour la plupart des conservateurs.Au cours des dernières semaines, le chancelier a travaillé assidûment pour sonder les opinions de ses collègues dans un effort pour comprendre ce qui il affronte et adapte ses messages en conséquence. Certains députés rapportent avoir été invités à quatre ou cinq appels Zoom avec Sunak dans la perspective de son budget. «Rishi était très ouvert, très à l’écoute, se souciait vraiment de ce que nous disions», a déclaré Alexander Stafford, l’un des nouveaux députés conservateurs. élus en décembre 2019. «Nous savons tous qu’il y aura des réductions ou des augmentations d’impôts. Mon espoir est que rien de tout cela ne tombe trop fort pour le moment. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. »D’autres le disent plus brutalement. «S’il augmentait les impôts, cela saperait tout ce que nous avons fait pour amener les entreprises à ce stade», a déclaré Andrew Bridgen. «Aucune société ne pourra jamais taxer son chemin vers la prospérité.» Parmi les détails émergeant du plan, Sunak promettra 22 milliards de livres pour une banque d’infrastructure proposée précédemment pour stimuler l’économie verte du pays, a déclaré samedi le Trésor dans un communiqué. La banque proposera une gamme de produits, notamment des fonds propres, des prêts et des garanties, pour soutenir des projets dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la capture et le stockage du carbone et le transport. Il devrait également annoncer le lancement d’un fonds qui canaliserait jusqu’à 375 millions de livres dans des start-up technologiques à croissance rapide. Un nouveau programme de prêt soutenu par l’État pour aider les entreprises à se remettre de la pandémie Extensions aux principales mesures de soutien aux virus, y compris le programme de congés, une réduction de la TVA et des vacances de taux d’affaires Plus de détails sur le fonctionnement d’une banque d’infrastructure proposée Une extension de la Augmentation de 20 livres du crédit universel, un paiement d’aide sociale 126 millions de livres de nouveau financement pour 40000 stages Un signal que l’impôt sur les sociétés devrait augmenter, peut-être jusqu’à 25% d’ici la fin du parlement, selon le Sunday Times Un gel de la pension allocation à vie, et sur le point auquel les gens commencent à payer le taux de base de l’impôt sur le revenu, selon le Times Un fonds de 5 milliards de livres pour les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels, selon le Sunday Telegraph Une taxe possible sur chaque internet livraison, selon le Telegraph Une quatrième série de subventions de 3 mois aux travailleurs indépendants jusqu’à 80% de leurs revenus pré-pandémiqueSteve Baker, un conservateur qui siège au comité du Trésor et w mal interroge Sunak sur ses choix, a déclaré que la priorité du gouvernement doit être de créer des emplois mieux rémunérés pour les gens dans les mois à venir. «Je ne vois tout simplement pas comment l’augmentation des impôts favorise des emplois plus nombreux, meilleurs et mieux rémunérés pour le public», a-t-il déclaré. La pandémie a fondamentalement remis en question le sens du parti conservateur sur ce qu’il représente. Dans le passé, les conservateurs ont flirté avec la privatisation des soins de santé publics, la réduction des prestations sociales et la réduction des impôts pour les hauts revenus. part du PIB en moyenne de 1,2% sur cinq ans au lieu de 1%. Les frais de service de la dette ont été en moyenne de 1,7% depuis 2000 .– Dan Hanson, responsable économique. Cliquez ici pour le rapport complet Pourtant, l’équipe de Johnson se présente désormais comme les champions du National Health Service tout en augmentant la sécurité sociale et en pesant les options pour augmenter les prélèvements sur les gains en capital.L’afflux de plus de 100 nouveaux députés conservateurs en 2019, dont beaucoup représentent des sièges nordiques prisés par le parti travailliste de gauche pour la première fois depuis des décennies, a changé la composition du parti à Westminster. Il y a moins de clameur à la prudence budgétaire que par le passé, et il n’y a certainement pas d’appétit pour le retour des politiques d’austérité menées pendant une grande partie de la Les taux d’intérêt historiquement bas signifient qu’il n’y a pas non plus de pression des marchés obligataires sur le chancelier pour qu’il freine immédiatement ses dépenses. Alors que la dette du pays a explosé pendant la crise, le coût de son service a en fait diminué. Pourtant, Sunak voit de grands risques à ne rien faire pour faire face aux finances publiques du Royaume-Uni ravagées par la pandémie. Même s’il retarde la plupart des décisions difficiles jusqu’au prochain budget à l’automne, ou même l’année prochaine, beaucoup de ses collègues s’attendent à ce qu’il ne puisse plus retarder la douleur. seulement monter plus haut. Les taux d’intérêt des gilts sur les marchés financiers ont augmenté d’un demi-point de pourcentage au cours du dernier mois pour les titres venant à échéance dans six ans et au-delà. Le rendement du gilt à 10 ans de référence du Trésor a atteint vendredi 0,836%, le plus haut depuis mars 2020, lorsque la pandémie a commencé à se propager largement en Europe. Chaque augmentation d’un point de pourcentage des taux d’intérêt ajoute 25 milliards de livres au coût du service de la dette du Royaume-Uni, a déclaré Sunak au FT. «Nous savons tous que les marchés peuvent tourner très, très rapidement», Harriet Baldwin, une conservatrice qui a négocié des obligations. lors d’une déroute du marché en 1994. «Bien que la situation soit très favorable pour le moment, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Il a une corde raide difficile à marcher. »Les observateurs félicitent Sunak pour son éthique de travail et son souci du détail, et le chancelier lui-même a déclaré qu’il aimait commencer sa journée par une séance d’entraînement, soit sur un tapis roulant, dans la salle de sport ou sur un poste fixe. vélo, avant d’arriver à son bureau à 7 h 45. La vérité est qu’aucune quantité de sueur ou de préparation ne peut garantir le succès des politiques de Sunak. Le facteur le plus important pour déterminer si l’économie britannique est définitivement cicatrisée ou se rétablit rapidement échappe au contrôle de la chancelière: la pandémie elle-même Si, malgré un programme de vaccination rapide et apparemment efficace, le gouvernement Johnson ne peut pas garder une mainmise sur le coronavirus, le plan du Royaume-Uni de rouvrir le l’économie sur un calendrier prudent de dates au cours des quatre prochains mois sera en danger. Il en sera de même pour l’unité du parti. « Tout l’enfer se déchaînera si les dates sont contestées ou si elles reculent », a déclaré Joy Morrissey, née dans l’Indiana, élue sous la direction de Johnson en 2019. « Ces dates sont les dernières dates possibles pour tout le monde. pour accepter. »(Ajoute un commentaire de Bloomberg Economics.) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’information commerciale la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP