Au moins 18 morts après que des tornades ont ravagé le centre des États-Unis ; Le premier Gazebo Festival de Jack Harlow au Kentucky annulé

Au moins 18 personnes dans quatre États auraient succombé aux terribles assauts des tornades et des tempêtes qui ont frappé durement le centre des États-Unis. Des menaces météorologiques imminentes ont consumé le week-end du Memorial Day alors que des vents violents ont éclaté dimanche, ciblant les vallées du centre du Mississippi, de l’Ohio et de la rivière Tennesse.

De violents nuages ​​de tempête se déplacent à travers la limite nord-ouest de Davenport, Iowa, le vendredi 24 mai 2024. Plusieurs tornades ont été signalées dans l’Iowa et l’Illinois alors que des tempêtes ont abattu des lignes électriques et des arbres vendredi, juste après qu’une tornade mortelle ait dévasté une petite ville.(Roy Dabner/Quad City Times via AP)(AP)

Le Centre de prévision des tempêtes a émis une alerte concernant « des tornades violentes, de la grêle extrême et des couloirs de dégâts causés par le vent ». De plus, le SPC a mis en garde contre « plusieurs tornades et peu d’intensités probables », tout en déclarant que la surveillance des tornades était une « situation particulièrement dangereuse ». La veille météorologique orageuse englobe certaines parties de l’Arkansas, de l’Illinois, du Kentucky, du Missouri et du Tennessee et affecterait 4,7 millions de personnes.

Selon CNN, les conditions météorologiques défavorables ont déjà coûté la vie à au moins 18 personnes, dont quatre enfants, dans quatre États.

Le Centre de prévision des tempêtes a également mis en avant : « Un orage supercellulaire intense continuera à se développer dans la zone de surveillance jusqu’à ce soir. » Faisant remarquer que plusieurs tornades sont probables, certaines s’attendant à être plus intenses que d’autres, le SPC a également déclaré qu’une « très grosse grêle » est probablement «avec le risque de rafales de vent potentiellement dommageables».

Le festival Gazebo au Kentucky annulé à la suite d’une tornade

Pendant ce temps, le premier Gazebo Festival du chanteur américain Jack Harlow, le dimanche 26 mai, reste annulé. Le festival de musique de Louisville, Kentucky, devait avoir pour vedette le rappeur Lovin on Me.

Annulant les choses, les responsables ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux en début d’après-midi dimanche : « La sécurité de nos clients, artistes et personnel est primordiale. En raison des conditions dangereuses persistantes en début d’après-midi et d’une deuxième vague météo attendue ce soir, nous avons pris la décision très difficile d’annuler le reste du Gazebo Festival. »

Les autorités du Gazebo Festival ont également affirmé que si les détenteurs de billets du dimanche recevraient un remboursement complet, tous les détenteurs de billets du week-end recevraient un remboursement de 50 %, le tout étant traité dans un délai de 30 jours.

Harlow a finalement repris ses histoires Instagram et a abordé l’annulation de l’émission. « Nous sommes actuellement sous surveillance tornade. Je sais que les choses se sont un peu éclaircies, mais le mauvais temps a endommagé le site et il y a encore des tempêtes et des vents dangereux qui arrivent… J’essaie de me concentrer sur le positif car tout ce que j’ai ressenti hier, c’est du bonheur. Je suis reconnaissant pour notre première journée sans faille et pour la façon dont cette ville s’est réunie. Merci beaucoup. Je suis désolé. »

La programmation du festival du Kentucky Day 2 comprenait à l’origine Coop Le Moderne, Malcolm Todd, Amaarae, Channel Tres, Omar Apollo, Pinkpatheress, Jack Harlow, Ace Pro, James Savage, Dahi, Slum Village, Bnyx et Veeze. Au contraire, la première journée, qui s’est terminée avec succès le samedi 25 mai, a accueilli des stars telles que Dom Haley, Paris Texas, Ravyn Lenae, Jordan Ward, James Blake, Vince Staples, SZA, Shy!!!, Karri, Karrahbooo. , Larry June, Rich Homie Quan et Majid Jordan.

