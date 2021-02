Au moins 18 manifestants ont été tués lors de l’intensification des manifestations pro-démocratie au Myanmar

Les manifestants rendent hommage à ceux qui ont été tués lors des manifestations du 28 février à Yangon, au Myanmar. | Ye Aung Thu / AFP / Getty Images

Les manifestants ont été abattus par le gouvernement militaire, selon l’ONU.

Le gouvernement militaire du Myanmar a intensifié dimanche sa répression contre le mouvement de protestation pro-démocratie du pays, tirant sur des manifestants rassemblés dans les plus grandes villes du Myanmar et tuant au moins 18 personnes, selon les Nations Unies.

Depuis près d’un mois, une coalition croissante de manifestants a demandé la fin du régime militaire au Myanmar, à la suite d’un coup d’État qui a conduit à l’arrestation des dirigeants civils du pays le 1er février. les manifestations étudiantes, l’arrêt des transports publics et les arrêts de travail qui menacent de faire dérailler l’économie du Myanmar.

Ces manifestations ont abouti à une grève nationale lundi 22 février, à laquelle des millions de personnes ont participé, selon le New York Times, généralement connu sous le nom de «soulèvement 22222». Comme l’a expliqué Jen Kirby de Vox, la grève a vu «des manifestants descendre dans les rues des villes du Myanmar; les magasins, les banques et les chaînes de restauration rapide ferment par solidarité. Les manifestants ont choisi la date parce qu’elle fait écho aux manifestations du 8 août 1988 (8/8/88) contre le régime militaire, que l’armée a réprimé dans une répression sanglante.

Avant cette grève, le gouvernement militaire a diffusé un avertissement qui semblait faire référence à la répression de 1988, disant: «Les manifestants incitent maintenant les gens, en particulier les adolescents et les jeunes émotifs, à un chemin de confrontation où ils subiront la perte de la vie.»

Dimanche, l’armée a montré que ses paroles n’étaient pas une menace vide.

À Yangon, un manifestant du nom de Yan a déclaré au Washington Post: «Ils ont d’abord tiré avec de vraies balles, puis des gaz lacrymogènes. Plus tard, ils ont utilisé des balles en caoutchouc »et ont souligné que les militaires n’ont donné qu’un coup de sifflet en guise d’avertissement avant de tirer sur la foule. Yan a déclaré avoir personnellement vu au moins six personnes abattues, dont un manifestant qui a reçu une balle dans la tête et est mort.

À Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar, le manifestant et médecin U Si Thu a déclaré au New York Times qu’il se trouvait avec un groupe d’une cinquantaine de manifestants qui se sont fait tirer dessus par des policiers et des militaires. Au moins trois personnes de son groupe ont été abattues, a déclaré Si Thu, dont un homme portant un casque de moto que les professionnels de la santé n’ont pas pu sauver.

«Je ne sais pas d’où vient la balle, mais l’homme a reçu une balle dans le front et est tombé», a déclaré Si Thu, racontant au Times qu’après que cet homme a été abattu, des véhicules de l’armée ont bloqué la rue dans laquelle se trouvait son groupe, et tiré à nouveau, touchant les deux autres personnes qui ont été blessées.

Des récits similaires ont émergé dans tout le Myanmar, faisant plus de 30 blessés parmi les manifestants, selon les Nations Unies; Un médecin a déclaré au Times que le nombre de blessés était peut-être bien plus élevé, affirmant qu’au moins 50 personnes avaient été blessées dans sa seule ville, Dawei.

Les manifestants réclament un gouvernement civil

Dans l’ensemble, les manifestants demandent que le gouvernement qu’ils ont élu l’année dernière soit rétabli. Depuis 2011, le Myanmar a un gouvernement civil militaire conjoint, dirigé du côté civil par Aung San Suu Kyi, dont le parti – la Ligue nationale pour la démocratie – a souvent dominé les élections, y compris celle qui a conduit au coup d’État.

En novembre 2020, la Ligue nationale pour la démocratie a remporté 83% des sièges au parlement, un résultat qui, comme l’a noté Alex Ward de Vox, «leur a apparemment donné le mandat de poursuivre des réformes constitutionnelles» auxquelles l’armée s’était longtemps opposée – à savoir, le rôle des militaires dans le gouvernement.

Ward explique:

En réponse à la victoire écrasante de la NLD en novembre, l’armée et son bras politique ont immédiatement affirmé que les élections étaient frauduleuses, bien que les observateurs étrangers et la commission électorale du pays aient déclaré qu’il n’y avait pas eu de problèmes importants. Ils sont allés jusqu’à exiger une nouvelle élection supervisée par l’armée, ont déposé 200 plaintes auprès des agences électorales locales et ont porté leur affaire devant la Cour suprême du pays. Puis … un porte-parole militaire a averti que les forces armées pourraient «prendre des mesures» si leurs allégations de fraude n’étaient pas prises au sérieux et refusaient notamment d’exclure un coup d’État. Citant une disposition de la constitution qu’elle a rédigée, l’armée a déclaré qu’elle pourrait lancer un coup d’État si la souveraineté de la nation était menacée et déclarer une urgence nationale.

Et l’armée a effectivement lancé un coup d’État. Alors que les experts ont débattu exactement de la raison pour laquelle cela avait été fait, le résultat a été clair: Suu Kyi et le président U Win Myint (ainsi que des dizaines d’autres politiciens, fonctionnaires et militants) ont été détenus et font face à la fois au procès et à l’emprisonnement, et des millions de personnes ont exigé que les militaires leur donnent ce pour quoi ils ont voté – un gouvernement civil dirigé par la Ligue nationale pour la démocratie.

Le gouvernement militaire a répondu à ces demandes en s’efforçant de réduire la communication, notamment en bloquant l’accès à Internet, et en arrêtant les manifestants; selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation de défense des droits de l’homme basée en Thaïlande, au 28 février, au moins 1 132 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées en relation avec le coup d’État depuis qu’il a commencé.

Malgré ces arrestations – et les fusillades comme celles vues dimanche – les manifestations pro-démocratie se poursuivent, preuve que, comme Kirby l’a écrit, «le coup d’État au Myanmar ne se déroule pas comme prévu».

On craint que la violence ne s’intensifie, comme elle l’a fait en 1988. Les manifestations cette année-là ont pris fin après qu’environ 3 000 personnes ont été tuées, 3 000 autres ont été emprisonnées et environ 10 000 ont été forcées de fuir le pays, selon NPR.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a «fermement condamné» la violence de dimanche, selon son porte-parole, et a appelé le monde «à s’unir et à envoyer un signal clair à l’armée qu’elle doit respecter la volonté du peuple du Myanmar exprimée à travers le élection et arrêtez la répression.

La déclaration de Guterres intervient après que l’ambassadeur du Myanmar auprès de l’ONU, Kyaw Moe Tun, ait condamné vendredi le gouvernement militaire à l’ONU, affirmant que ses actions n’étaient «pas acceptables dans ce monde moderne» et demandant «l’action la plus forte possible de la communauté internationale». pour mettre fin au régime militaire. L’ambassadeur a été limogé par le gouvernement après ses remarques, mais l’ONU ne reconnaît pas le coup d’État comme légitime et continuerait à reconnaître le dignitaire comme le représentant de son pays.

Un certain nombre de gouvernements étrangers ont manifesté leur solidarité avec les manifestants. «Nous sommes aux côtés du peuple birman», Secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré avant la grève du 22 février. Les États-Unis ont condamné les actions de l’armée et imposé des sanctions aux chefs militaires, les coupant d’environ 1 milliard de dollars d’actifs.

Mais comme l’ancien ambassadeur américain au Myanmar, Derek Mitchell, l’a récemment déclaré à la BBC, les États-Unis n’ont pas «beaucoup d’influence» sur le gouvernement militaire.

«La clé, ce sont nos alliés», a déclaré Mitchell. «C’est une voie très difficile, car certains de nos alliés – le Japon, l’Inde, la Corée – ont beaucoup d’investissements. Ils seront inquiets de l’influence croissante de la Chine dans ce pays. »

La Chine, voisine du Myanmar au nord-est, a largement adopté une approche non interventionniste jusqu’à présent, un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères ayant déclaré le 22 février: «Nous espérons que toutes les parties géreront correctement leurs différends en vertu de la Constitution et du cadre juridique pour maintenir stabilité politique et sociale. »

Et de nombreux autres voisins du Myanmar ont plaidé pour une approche similaire. L’ASEAN, ou l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont le Myanmar est membre, a répondu au coup d’État par un appel au «dialogue, à la réconciliation et au retour à la normale». Les pays membres, la Malaisie et l’Indonésie, ont publié une déclaration distincte disant qu’ils «prennent la situation politique au Myanmar au sérieux» et ont appelé à une session extraordinaire pour discuter de la situation, mais jusqu’à présent, aucune réunion n’a eu lieu.

Malgré tout cela, il semble que les protestations se poursuivront. Yan, le manifestant à Yangon, a déclaré au Post que les tirs des forces de sécurité n’avaient fait que rendre les manifestants «plus en colère». Cependant, le gouvernement militaire n’a montré aucun signe qu’il était prêt à considérer les changements que Yan et ses camarades manifestants réclament.