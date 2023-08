Au moins 17 morts dans l’effondrement d’un pont en Inde | Nouvelles du monde

Au moins 17 personnes sont mortes après l’effondrement d’un pont en Inde.

L’effondrement s’est produit dans la ville de Sairang, dans l’État du Mizoram, dans l’est du pays, près de la frontière avec le Bangladesh.

Le pont qui s’est effondré était en construction et les morts auraient travaillé sur le site, a déclaré le ministre en chef du Mizoram.

Les efforts de sauvetage se poursuivent.

« Profondément attristé et affecté par cette tragédie. J’adresse mes plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a déclaré le ministre en chef Zoramthanga.

« Envoyer de la gratitude aux personnes qui sont venues en grand nombre pour aider aux opérations de sauvetage. »