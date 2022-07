Au moins 16 morts et des milliers de personnes secourues lors d’un pèlerinage hindou au Cachemire

Les secouristes ont secouru des milliers de pèlerins après que des crues éclair déclenchées par des pluies soudaines ont balayé leurs camps de fortune lors d’un pèlerinage hindou annuel dans une grotte glacée de l’Himalaya au Cachemire sous contrôle indien, ont annoncé samedi des responsables. Au moins 16 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées.

Les autorités ont suspendu le pèlerinage pendant deux jours alors que les pluies continuaient de frapper la région. Des équipes de sauveteurs de l’armée, des paramilitaires et de la police indiennes, ainsi que des responsables de la gestion des catastrophes, ont passé au peigne fin les pistes de montagne glissantes et ont utilisé des appareils d’imagerie thermique, des chiens renifleurs et un radar à travers le mur pour localiser des dizaines de disparus.

Ils ont creusé dans la boue, le sable et les rochers qui ont inondé les campings vendredi soir après avoir dévalé avec un jet d’eau près du sanctuaire de la grotte vénéré par les hindous. Des hélicoptères civils et militaires ont évacué les blessés vers les hôpitaux.

Des milliers de personnes se trouvaient dans les montagnes lorsque les pluies ont frappé.

Les responsables ont déclaré qu’environ 15 000 fidèles avaient été déplacés vers des endroits plus sûrs et qu’au moins cinq douzaines de blessés avaient reçu les premiers soins dans les hôpitaux du camp de base mis en place pour le pèlerinage, qui est entrepris par des centaines de milliers d’hindous de toute l’Inde.

Les groupes de pèlerins sont échelonnés sur un mois et demi pour des raisons de sécurité et de logistique.

“Tout a été enterré”

Ravi Dutt, l’ascète hindou de 69 ans de l’est de l’État du Bengale occidental, campait près de la grotte vendredi soir. Il a dit que l’eau a soudainement jailli d’une montagne “emportant aussi les hommes, les femmes et nos biens”.

“Tout a été enterré sous une montagne [of mud and rocks]”, a déclaré Dutt en s’effondrant. “Je n’ai jamais vu un tel incident de ma vie.”

Abdul Ghani, un porteur cachemiri qui loue son poney aux pèlerins, a déclaré que c’était le chaos total. “Je viens de mettre un dévot sur mon poney et je n’ai jamais regardé en arrière”, a-t-il déclaré.

Une personne blessée est transportée d’urgence pour être soignée après avoir été évacuée en hélicoptère à la suite des crues soudaines, à l’hôpital Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences de Srinagar samedi. (Ismail danois/Reuters)

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son angoisse face à ces décès. Manoj Sinha, le plus haut administrateur de New Delhi dans la région, a déclaré : “Notre priorité est de sauver la vie des gens. Des instructions ont été données pour fournir toute l’assistance nécessaire aux pèlerins”.

Le pèlerinage d’Amarnath a commencé le 30 juin et des dizaines de milliers de fidèles ont déjà visité le sanctuaire de la grotte où les hindous vénèrent Lingam, une stalagmite de glace formée naturellement, comme une incarnation de Shiva, le dieu de la destruction et de la régénération.

Cette année, les autorités attendent près d’un million de visiteurs après une interruption de deux ans due à la pandémie de coronavirus.

Un soldat de l’armée indienne transporte des médicaments et d’autres articles pour les victimes des inondations de samedi. (Mukhtar Khan/Associated Press)

Les fidèles se rendent à la grotte le long de deux itinéraires à travers des prairies verdoyantes et des cols de montagne rocheux et boisés avec vue sur les lacs glaciaires et les sommets enneigés. Un itinéraire traditionnel via la station balnéaire du sud de Pahalgam prend trois jours, tandis qu’un voyage à travers le nord-est de Baltal dure une journée. Certains pèlerins utilisent les services d’hélicoptère pour effectuer des visites rapides.

La grotte, à 4 115 mètres d’altitude, est recouverte de neige la majeure partie de l’année, à l’exception de la courte période estivale où elle est ouverte aux pèlerins.

Voyage dangereux

Des centaines de pèlerins sont morts dans le passé en raison de l’épuisement et de l’exposition aux intempéries pendant le voyage à travers les montagnes glacées. En 1996, des milliers de personnes ont été prises dans une tempête de neige anormale, faisant plus de 250 morts.

Le pèlerinage se termine le 11 août, une nuit de pleine lune qui, selon les hindous, commémore Shiva révélant le secret de la création de l’univers.

Les fidèles hindous se déplacent à pied, à cheval ou sont portés par des porteurs le long d’un sentier de montagne lors de leur pèlerinage au sanctuaire rupestre d’Amarnath, près de Baltal, le 30 juin. (Tauseef Mustafa/AFP/Getty Images)

Outre les dangers liés aux conditions météorologiques, les responsables ont déclaré que les pèlerins sont confrontés à une menace accrue d’attaques de la part des rebelles musulmans qui se sont battus pendant des décennies contre la domination indienne. Cette année, pour la première fois, les fidèles sont étiquetés avec un système de suivi sans fil. Des dizaines de milliers de policiers et de soldats gardent également les routes.

Le pèlerinage a été ciblé dans le passé par des rebelles présumés, qui accusent l’Inde à majorité hindoue de l’utiliser comme une déclaration politique pour renforcer sa revendication sur la région contestée à majorité musulmane.

Au moins 50 pèlerins ont été tués dans trois douzaines d’attaques imputées aux militants depuis le début d’une rébellion armée au Cachemire sous contrôle indien en 1989 pour l’indépendance de la région ou une fusion avec le Pakistan, qui contrôle une partie du territoire.