Au moins 16 morts dont trois enfants après avoir été étouffés dans une fuite de gaz d’horreur en Afrique du Sud

Au moins 16 personnes, dont trois enfants, sont mortes asphyxiées par une horrible fuite de gaz en Afrique du Sud.

La tragédie a été causée par une fuite de gaz toxique d’une bouteille dans une exploitation minière d’or illégale dans la colonie informelle d’Angelo, près du district de Boksburg, à l’est de Johannesburg.

La tragédie s’est produite après la fuite d’un gaz toxique d’une bouteille près de Boksburg Crédit : Reuters

Trois enfants sont parmi les morts Crédit : Reuters

Des bouteilles d’oxyde de nitrate sont utilisées par des mineurs illégaux à Boksburg

Les sauveteurs craignaient qu’il n’y ait jusqu’à 24 morts, des recherches étant menées dans un rayon de 100 mètres autour de l’atelier où la plupart des victimes ont été retrouvées étouffées.

Le porte-parole des services d’urgence, William Ntladi, a déclaré depuis les lieux : « Nous avons maintenant 16 personnes sur place qui sont confirmées mortes, et l’intervention des ambulanciers a réussi à en ranimer d’autres et ils ont été transportés à l’hôpital ».

Les plus jeunes victimes auraient 1, 6 et 15 ans.

Parmi les personnes hospitalisées, quatre sont dans un état « critique » tandis que 11 sont dans un état « grave mais stable », a-t-il précisé.

Des informations préliminaires suggèrent que le gaz était utilisé « dans le cadre d’activités minières illégales », a-t-il ajouté.

Les mineurs, connus sous le nom de zama-zamas, utilisent de l’oxyde de nitrate dans une grande cabane où ils travaillent et dorment pour séparer l’or précieux qu’ils extraient de la terre et de la terre.

Les services d’urgence ont reçu un appel vers 20 heures (18 heures GMT) concernant une explosion de gaz, mais à leur arrivée, ils ont découvert qu’il s’agissait « d’une fuite de gaz d’une bouteille » contenant un « gaz toxique », a déclaré Ntladi.

Il a ajouté: « L’équipe de recherche et de récupération fouille les cabanes dans et autour de la zone où le cylindre a fui pour vérifier s’il y a d’autres victimes à proximité.

« Les corps que nous avons trouvés étaient déjà morts mais d’autres auraient pu essayer de s’échapper et se sont effondrés ailleurs, nous n’aurons donc pas de bilan final tant que toute la scène n’aura pas été entièrement examinée.

« Nous ne savons pas quand le gaz a commencé à fuir mais lorsque les équipes d’urgence sont arrivées vers 20 heures mercredi soir, la bouteille qui avait fui dans la cabane était déjà vide »

Un autre officier des EMS qui a parlé à Times LIVE a déclaré que des femmes et des enfants figuraient parmi les morts avec leurs corps dispersés dans différentes parties de la colonie près de la fuite.

Il a déclaré: « Les gars de zama-zama vivent au sein de la communauté et nettoient et affinent leur or ici à l’aide de bouteilles de gaz, mais malheureusement, cette fois, le gaz a fui, entraînant l’étouffement des personnes endormies.

« D’autres personnes qui étaient éveillées sont mortes alors qu’elles essayaient de courir, mais les émanations étaient trop lourdes à supporter.

« La scène est horrible avec des corps gisant partout attendant l’arrivée des équipes médico-légales. »

Avec un taux de chômage vertigineux de plus de 32%, l’Afrique du Sud abrite des milliers de mineurs illégaux surnommés « zama zamas » qui signifie « ceux qui tentent leur chance » en zoulou.

Des milliers de mineurs non enregistrés récupèrent de l’or dans des mines obsolètes dans des conditions difficiles et souvent dangereuses et sont dans une bataille constante avec la police sud-africaine.

La plupart des mineurs entrent illégalement en Afrique du Sud depuis les pays voisins et s’introduisent dans des mines d’or désaffectées et abandonnées et tentent de déterrer de précieuses pépites qui ont été manquées.

On estime qu’il y en a jusqu’à 30 000 qui opèrent illégalement, principalement dans la région riche en or de Johannesburg.

Une source de la police sud-africaine a déclaré: « Ils se font la loi et sont toujours lourdement armés et partout où ils installent un camp, le viol, le meurtre et la violence les suivent ».

Le ministre de la police, Bheki Cele, a ordonné des raids répétés sur les zama-zamas et il y a eu de nombreuses arrestations, mais une fois expulsés, ils retournent au-delà de la frontière et reprennent l’exploitation minière.

La veille de Noël, dans la même colonie de Boksburg juste à l’est de Johannesburg, 41 mineurs présumés ont été tués lorsqu’un camion transportant du gaz de pétrole liquéfié a explosé sous un pont.

Et en juin, il a été révélé qu’au moins 31 mineurs illégaux avaient été tués dans une explosion de gaz alors qu’ils creusaient illégalement une mine désaffectée à Welkom, dans la province de l’État libre.

En juillet dernier, huit mannequins qui tournaient un clip vidéo près d’une mine abandonnée ont été violées collectivement.

Les zama-zamas les ont tenus sous la menace d’une arme à Krugersdorp près de Johannesburg et leur ont fait subir une horrible épreuve qui a conduit à des attaques de vengeance par des propriétaires de cabanes avec des machettes et des clubs de golf.