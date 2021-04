Le complexe du gouverneur a fait l’objet d’une attaque à la roquette lundi matin. L’installation a été touchée par au moins un projectile.

La roquette a frappé une salle de l’enceinte où se déroulait un concours impliquant de jeunes récitants du Coran, a déclaré le gouverneur de Kunar, Iqbal Sayeed. Il a imputé l’attaque aux insurgés talibans.

Les images circulant en ligne montrent les fenêtres de la salle brisées, avec des chaises carbonisées qui traînent en désordre. Il n’était pas immédiatement clair si la munition avait pénétré dans la salle ou avait explosé à l’extérieur du bâtiment.

د کونړ ولايت چارواکي وايي, وسله والو طالبانو د مرورې ولسوالۍ د غرونو له څوکو نن سهار په مرکز اسعد اباد د مزایل مرمۍ راتوغولي, چې له امله یې د قران کریم د حسن قرات سیالۍ 13 ګډونوال او 3 تنظیموونکي ټپیان شويدي# افغانستان# کونړpic.twitter.com/lxlTfDUpb1 – Waheed Faizi (@imWaheedFaizi) 26 avril 2021

Au moins 16 enfants participant au concours, ainsi que des membres des forces de sécurité et des responsables des affaires religieuses, ont été blessés par l’explosion. Certains des enfants ont reçu de graves blessures, Sayeed qualifiant leur état de critique.

L’Afghanistan a connu une augmentation de la violence ces dernières semaines. Des responsables afghans ont accusé les talibans d’intensifier les attaques contre les forces de sécurité du pays après que le président américain Joe Biden a annoncé le plan de retrait des troupes de combat américaines restantes d’ici le 11 septembre.

Plus de 100 civils et forces de sécurité afghans ont été tués dans les combats au cours des 10 derniers jours, tandis que des dizaines d’autres ont été blessés, selon des responsables gouvernementaux. Lors d’un autre incident lundi, un véhicule militaire a été touché par une bombe en bordure de route dans la ville de Jalalabad, la capitale de la province orientale de Nangarhar. Six personnes à l’intérieur du véhicule ont été blessées par l’explosion.

